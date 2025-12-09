Меню
Наш ответ «Истории игрушек»: в «Геройчиках» нет ни Вуди, ни Базза Лайтера, но мультик любят и дети, и взрослые

9 декабря 2025 16:11
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Проект имеет уже и полнометражный вариант.

Иногда самые простые и, казалось бы, наивные сюжеты несут в себе важные уроки доброты и взаимовыручки. Российский мультсериал «Геройчики» — как раз такой пример. Он рассказывает о волшебной жизни игрушек в комнате мальчика Ромы.

Звучит знакомо, не правда ли? Ведь «Геройчики» не зря называют российской «Историей игрушек».

Сюжет мультсериала «Геройчики»

История разворачивается вокруг мальчика Ромы, который обожает игры. Его комната — целая вселенная, наполненная самыми разными игрушками: от плюшевых мишек до высокотехнологичных роботов-супергероев.

Каждый день Рома придумывает для них захватывающие приключения. А когда он уходит в школу, его ожившая команда не скучает — они устраивают гонки, весёлые вечеринки и даже собственные маленькие экспедиции по комнате. Но самое важное начинается, когда с самим Ромой случается неприятность.

В такие моменты игрушки забывают о развлечениях и пускают в ход все свои таланты. Работая вместе, они решают самые неожиданные задачи, чтобы помочь своему лучшему другу. Геройчики иногда спорят и ищут ответы на сложные вопросы, но всегда приходят к одному выводу: сила — в их дружбе и готовности быть рядом.

Кадр из мультсериала «Геройчики»

Детали мультсериала «Геройчики»

В Сети этот проект часто называют лучшим гибридом «Смешариков», «Фиксиков» и «Истории игрушек». Его секрет — в абсолютно разных, но живых персонажах: у каждого свой уникальный характер, смешные привычки и трогательные слабости. Это не просто игрушки, а настоящие герои, которым хочется верить и сопереживать.

Сюжеты серий без назидания затрагивают очень взрослые темы: от ревности и страха до ответственности и одиночества.

Пожалуй, больше всего дискуссий вызывает визуальный стиль. Один герой выглядит как плюшевый мишка, другой — как глянцевая пластиковая фигурка, а третий движется с гибкостью резиновой игрушки. Хотя это и оправдано сюжетом, такой микс иногда кажется зрителям «визуальным шумом», сложным для восприятия малышей.

А весной 2025 года проект совершил серьёзный рывок — персонажи вышли на большой экран. Полнометражный мультфильм «Геройчики. Незваный гость» стал не просто сборником эпизодов, а полноценной историей с захватывающим сюжетом, который увлёк уже не только малышей, но и их родителей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Pixar показал тизер «Истории игрушек 5».

Фото: Кадры из мультсериала «Геройчики», мультфильма «История игрушек» (1995)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
