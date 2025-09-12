Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден

В нем есть двойное значение.

В российский прокат вышла комедия «Колбаса» — история о мажоре, которого строгий отец отправляет на особое задание. Только парень станет не холопом в прошлом, а будет спасать семейную колбасную фабрику от банкротства.

Но название фильма с Дмитрием Нагиевым оказалось не таким прямолинейным, как кажется. И дело не только в специфике предприятия.

Сюжет фильма «Колбаса»

Продюсер фильма «Колбаса» Владимир Пермяков признался: другое название даже не рассматривали. Слово идеально передаёт суть — оно сразу настраивает на абсурдный юмор, но при этом намекает, что под «оболочкой» комедии скрывается серьёзная тема.

«В нашем фильме есть нравственный стержень, есть "мясо"», — заявил он.

История о мажоре на колбасной фабрике оказывается метафорой взросления и ответственности.

Смысл названия фильма «Колбаса»

Избалованный мажор Глеб, привыкший к лёгкой жизни, внезапно оказывается в глубинке, где его заставляют «крутиться»: работать с коллективом, спасать бизнес и искать общий язык с реальным миром. Чтобы что-то получить, герою придётся пройти через трудности.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Прилучный снимется в «Холопе 3».