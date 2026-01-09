Меню
Киноафиша Статьи Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple

Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple

9 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Не каждый осилит даже половины, но вы себя проверьте.

Советское кино давно стало чем-то большим, чем просто фильмы. Его реплики живут отдельной жизнью — ими шутят, ими спорят, ими отвечают в очередях, на кухнях и в чатах. Иногда достаточно одной фразы, чтобы сразу вспомнилось лицо актера и целая сцена.

Проблема только в том, что за десятилетия все эти цитаты переплелись. Кажется, что «Ну, граждане алкоголики…» было во всех фильмах сразу, а кто именно сказал ту или иную реплику — уже не так просто вспомнить. Память играет с нами в свою игру, подменяя источники, но оставляя эмоции.

Мы решили это исправить и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в классике. Без заумных вопросов и ловушек, только чистая радость узнавания. В тесте собраны шесть знаменитых фраз из культовых советских картин — тех самых, которые вы точно слышали десятки раз.

Ваша задача простая: посмотреть на цитату и угадать, из какого она фильма. Иногда ответ всплывет мгновенно, а иногда придется напрячься и покопаться в закоулках памяти. В любом случае это отличный повод еще раз вспомнить любимые сцены и, возможно, открыть для себя что-то забытое.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
