Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ

Этот тест из 6 вопросов заставит вас поднапрячься.

Телеканал НТВ имеет огромную армию поклонников, особенно криминальных сериалов. Некоторые хиты идут годами, другие заканчиваются одним сезоном. Но объединяет их одно — во главе сюжета стоит честный полицейский.

Но даже преданные фанаты порой могут запутаться. Актеры кочуют из проекта в проект, примеряют на себя новые роли и даже амплуа злодеев. Поэтому запомнить абсолютно все имена — задача со звездочкой.

Поэтому редакция «Киноафиши» решила проверить вашу память и наблюдательность. Перед вами 6 фотографий актеров из популярных сериалов НТВ. Попробуйте вспомнить их имена — только учтите, что вопрос может быть с подвохом!

Ранее мы писали: «Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь.