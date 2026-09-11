Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Над этими 4 вопросами про Терминатора уже 40 лет ломают голову фанаты: разобрали каждый по полочкам

Над этими 4 вопросами про Терминатора уже 40 лет ломают голову фанаты: разобрали каждый по полочкам

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор»

Найти ответы было непросто.

У «Терминатора» есть то, что заставляет возвращаться к фильмам даже спустя десятилетия: за погонями и перестрелками скрывается немало вопросов, на которые сама франшиза так и не дала однозначных ответов. Путешествия во времени только усложняют ситуацию, превращая некоторые события в настоящие логические головоломки.

Фанаты годами спорят о том, как работает эта вселенная и можно ли объяснить все ее противоречия. Собрали 4 таких спорных вопроса и попытались найти на них ответ.

Как Т-1000 и Rev-9 смогли переместиться во времени?

В первом фильме четко сказано: машина времени пропускает только органику (поэтому Т-800 покрыт живой кожей). У жидкого металла Т-1000 кожи нет.

Ответ: Т-1000 прибыл в своеобразном «коконе» из живой ткани, который растаял после перемещения (эту сцену вырезали ради хронометража). По другой версии, жидкий металл способен идеально мимикрировать под органику на молекулярном уровне, «обманывая» поле машины времени.

Кто всё-таки был первым отцом Джона Коннора?

Если Кайл Риз — отец Джона, но Джон сам отправил его в прошлое, то кто зачал лидера Сопротивления в самой первой, «оригинальной» временной петле, до того, как Скайнет вообще построил машину времени?

Ответ: Это классический временной парадокс (петля предрешенности). Оригинальной временной шкалы не существовало: отправка Риза всегда была частью истории.

Кадр из фильма «Терминатор»

Как восстанавливается живая кожа Терминатора?

В «Терминаторе 2» и «Генезисе» мы видим, что органическая оболочка заживает после ранений. Но Т-800 не ест, не пьет и не дышит. Откуда клетки берут строительный материал?

Ответ: Внутри эндоскелета есть миниатюрные резервуары с питательным раствором и аналог кровеносной системы, поддерживающий жизнь клеток. Однако без полноценного питания кожа со временем начинает отмирать.

В первом фильме, когда Т-800 долго сидел в отеле, от него начало пахнуть гнилью, а в «Темных судьбах» Терминатор заметно постарел, так как его биологическая ткань деградировала естественным путем.

Почему Скайнет не отправил в прошлое 100 Терминаторов за раз? Зачем посылать киборгов по одному и давать людям шанс подготовиться?

Ответ: Машина времени потребляла колоссальное количество энергии. Скайнет запускал её в самый последний момент, когда люди уже штурмовали его главный узел, и успел сделать лишь несколько одиночных залпов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Читать дальше 11 сентября 2026
Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT Читать дальше 11 сентября 2026
В Сеть слили финал и сцены после титров новых «Мстителей»: без трагической смерти под рыдания зрителей снова не обойдется В Сеть слили финал и сцены после титров новых «Мстителей»: без трагической смерти под рыдания зрителей снова не обойдется Читать дальше 11 сентября 2026
А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы» А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы» Читать дальше 9 сентября 2026
Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Читать дальше 8 сентября 2026
А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал Читать дальше 8 сентября 2026
Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Читать дальше 7 сентября 2026
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают Читать дальше 11 сентября 2026
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Читать дальше 11 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше