Над этими 4 вопросами про Терминатора уже 40 лет ломают голову фанаты: разобрали каждый по полочкам

У «Терминатора» есть то, что заставляет возвращаться к фильмам даже спустя десятилетия: за погонями и перестрелками скрывается немало вопросов, на которые сама франшиза так и не дала однозначных ответов. Путешествия во времени только усложняют ситуацию, превращая некоторые события в настоящие логические головоломки.

Фанаты годами спорят о том, как работает эта вселенная и можно ли объяснить все ее противоречия. Собрали 4 таких спорных вопроса и попытались найти на них ответ.

Как Т-1000 и Rev-9 смогли переместиться во времени?

В первом фильме четко сказано: машина времени пропускает только органику (поэтому Т-800 покрыт живой кожей). У жидкого металла Т-1000 кожи нет.

Ответ: Т-1000 прибыл в своеобразном «коконе» из живой ткани, который растаял после перемещения (эту сцену вырезали ради хронометража). По другой версии, жидкий металл способен идеально мимикрировать под органику на молекулярном уровне, «обманывая» поле машины времени.

Кто всё-таки был первым отцом Джона Коннора?

Если Кайл Риз — отец Джона, но Джон сам отправил его в прошлое, то кто зачал лидера Сопротивления в самой первой, «оригинальной» временной петле, до того, как Скайнет вообще построил машину времени?

Ответ: Это классический временной парадокс (петля предрешенности). Оригинальной временной шкалы не существовало: отправка Риза всегда была частью истории.

Как восстанавливается живая кожа Терминатора?

В «Терминаторе 2» и «Генезисе» мы видим, что органическая оболочка заживает после ранений. Но Т-800 не ест, не пьет и не дышит. Откуда клетки берут строительный материал?

Ответ: Внутри эндоскелета есть миниатюрные резервуары с питательным раствором и аналог кровеносной системы, поддерживающий жизнь клеток. Однако без полноценного питания кожа со временем начинает отмирать.

В первом фильме, когда Т-800 долго сидел в отеле, от него начало пахнуть гнилью, а в «Темных судьбах» Терминатор заметно постарел, так как его биологическая ткань деградировала естественным путем.

Почему Скайнет не отправил в прошлое 100 Терминаторов за раз? Зачем посылать киборгов по одному и давать людям шанс подготовиться?

Ответ: Машина времени потребляла колоссальное количество энергии. Скайнет запускал её в самый последний момент, когда люди уже штурмовали его главный узел, и успел сделать лишь несколько одиночных залпов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.