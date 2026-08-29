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Киноафиша Статьи На Okko «выкатили» сразу 4 серии «Большой фармы»: «Васильев великолепен, впрочем, как всегда»

На Okko «выкатили» сразу 4 серии «Большой фармы»: «Васильев великолепен, впрочем, как всегда»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Большая фарма»

Зрители в восторге от проекта.

Антон Васильев знаком зрителям по ролям в криминальных и полицейских проектах НТВ, где его герои обычно защищают закон. Поэтому новый сериал Okko «Большая фарма» уже привлёк внимание не только необычным сюжетом, но и самим образом актёра — в амплуа циничного бизнесмена, который чудом вылечился от смертельного недуга, его ещё не привыкли видеть.

Первые четыре серии уже вышли на платформе, а вместе с ними появились и отзывы зрителей.

Сюжет

Медики Александр Гиреев и Владимир Шульгин несколько лет создают новый иммуномодулятор. Во время экспериментов на мышах выясняется, что препарат способен не только влиять на иммунную систему и снижать воспаление, но и сдерживать развитие опухолей. Учёные дают ему название «Люминавит», оформляют патент и запускают производство.

Вскоре вокруг препарата возникает семейный конфликт. Сын Александра Евгений, работающий пластическим хирургом, берётся за коммерческую сторону проекта и начинает искать инвесторов. Его сестра Полина, тоже врач, предлагает использовать разработку для лечения пациентов. Первый практический эксперимент оказывается успешным: препарат помогает ребёнку избежать ампутации.

Однако у Гиреевых разные взгляды на будущее «Люминавита». Евгений видит в лекарстве перспективный бизнес и готов поступаться принципами ради прибыли. Александр отказывается делать то же самое. Полина уверена, что брат ради денег и признания способен пойти против собственного отца.

Тем временем разработкой начинают интересоваться влиятельные люди. Бизнесмен Меркулов, прошедший экспериментальное лечение и добившийся ремиссии, становится главным инвестором компании Гиреевых и получает долю в проекте.

Одновременно на Евгения выходит представитель крупной фармацевтической компании Ирина Кара. Она предлагает ему выгодное сотрудничество, однако настоящая цель Ирины совсем другая. Ей поручено прекратить работу над «Люминавитом» и не допустить, чтобы препарат появился в лечении онкологических больных.

Кадр из сериала «Большая фарма»

Отзывы

Первые отзывы о «Большой фарме» в основном оказались положительными. Зрители отдельно отмечают актёрскую игру Антона Васильева. Сам сюжет тоже заинтересовал аудиторию, хотя некоторым пока не хватает более напряжённой подачи.

«Я так долго ждала "Большую фарму" и не разочаровалась! Васильев великолепен, впрочем, как всегда. Не отстают от него и Горошко, и Лерман. Сюжет любопытный, вот только жаль, что жести пока маловато, а ведь мир фармацевтики — жёсткий и даже жестокий», — пишут зрители.

Другие комментарии звучат емко и точно.

«Сериал замечательный, смотрела, не отвлекаясь», «Начало понравилось. Интригует», — отмечают в Сети.

Финал покажут 8 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Большая фарма»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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