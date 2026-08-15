На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны

«Место встречи изменить нельзя» разошёлся на цитаты и детали, которые зрители продолжают находить даже спустя десятилетия. Казалось бы, фильм Станислава Говорухина давно изучен буквально по кадрам, но внимательные поклонники периодически замечают новые киноляпы.

Один из них связан с формой сотрудницы милиции Синичкиной, на которую большинство зрителей никогда не обращало внимания. На первый взгляд всё выглядит вполне убедительно, однако её погоны выдают небольшую нестыковку.

В начале фильма Варя Синичкина носит форму рядового милиционера: на погонах указаны номер отделения I и соответствующее званию обозначение О. Но во время свидания с Шараповым её форма неожиданно меняется прямо в пределах одной сцены.

Сначала на плечах остаются прежние знаки, а спустя несколько минут камера показывает уже погоны младшего сержанта — будто повышение героиня получила прямо на свидании.

Скорее всего, костюмеры просто взяли другой комплект одежды, а при монтаже эту деталь никто не заметил. Ошибка получилась обидной, но на впечатление от «Места встречи изменить нельзя» она никак не повлияла.

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