Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны

На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны

15 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

С этим связан интересный ляп.  

«Место встречи изменить нельзя» разошёлся на цитаты и детали, которые зрители продолжают находить даже спустя десятилетия. Казалось бы, фильм Станислава Говорухина давно изучен буквально по кадрам, но внимательные поклонники периодически замечают новые киноляпы.

Один из них связан с формой сотрудницы милиции Синичкиной, на которую большинство зрителей никогда не обращало внимания. На первый взгляд всё выглядит вполне убедительно, однако её погоны выдают небольшую нестыковку.

В начале фильма Варя Синичкина носит форму рядового милиционера: на погонах указаны номер отделения I и соответствующее званию обозначение О. Но во время свидания с Шараповым её форма неожиданно меняется прямо в пределах одной сцены.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Сначала на плечах остаются прежние знаки, а спустя несколько минут камера показывает уже погоны младшего сержанта — будто повышение героиня получила прямо на свидании.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Скорее всего, костюмеры просто взяли другой комплект одежды, а при монтаже эту деталь никто не заметил. Ошибка получилась обидной, но на впечатление от «Места встречи изменить нельзя» она никак не повлияла.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Выберите одну из рун и узнаете ответ, который давно ищете (тест) Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Выберите одну из рун и узнаете ответ, который давно ищете (тест) Читать дальше 17 августа 2026
Только один российский фильм приблизился по качеству к хиту HBO «Чернобыль»: кинокритик Алиев объяснил, почему Только один российский фильм приблизился по качеству к хиту HBO «Чернобыль»: кинокритик Алиев объяснил, почему Читать дальше 16 августа 2026
Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота» Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота» Читать дальше 16 августа 2026
Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Читать дальше 16 августа 2026
Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест) Героев запоминает каждый, а вы попробуйте узнать 6 советских фильмов по злодеям: на них даже смотреть противно (тест) Читать дальше 17 августа 2026
Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Читать дальше 16 августа 2026
«Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших «Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших Читать дальше 13 августа 2026
Угадать советское кино по афише смогут только те, кто не вылезал из кинозалов (тест) Угадать советское кино по афише смогут только те, кто не вылезал из кинозалов (тест) Читать дальше 17 августа 2026
Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал Читать дальше 17 августа 2026
Дети половину не поймут: «Шрека 5» в первую очередь стоит посмотреть взрослым — и вот почему Дети половину не поймут: «Шрека 5» в первую очередь стоит посмотреть взрослым — и вот почему Читать дальше 17 августа 2026
Безжалостно избавились от главного героя: рассказываем, куда пропал Джейми Тарт из «Теда Лассо» Безжалостно избавились от главного героя: рассказываем, куда пропал Джейми Тарт из «Теда Лассо» Читать дальше 17 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше