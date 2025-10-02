Меню
Киноафиша Статьи На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера

2 октября 2025 19:34
Кадр из фильма «Дракула»

Готическая история о вампире вернулась на экраны — Люк Бессон показал свою версию Дракулы, где переплетаются романтика, трагедия и вечный страх.

Фильм «Дракула» Люка Бессона стал одной из самых обсуждаемых премьер этого года. Зрители спорят, хоррор ли это, романтическая драма или даже исторический эпос.

Но в основе сюжета картины — классический роман Брэма Стокера и легенда о Владе Цепеше, князе, чьё имя навсегда стало синонимом бессмертного вампира.

Истоки: реальный князь и литературный образ

Дракула — это образ, рожденный на стыке мифа и реальности. Влад Цепеш вошёл в историю как жестокий правитель XV века, а в литературе благодаря роману Стокера стал бессмертным графом, пьющим кровь и одержимым вечной любовью.

Трагедия, из которой родилось проклятие

В основе легенды — потеря возлюбленной. Вернувшись с войны, Влад застал смерть жены. Отчаяние заставило его отвернуться от Бога и выбрать вечность, обратившись в вампира.

У Бессона эта сцена становится сердцем истории: любовь и проклятие идут рука об руку.

Сюжет через века

Режиссёр переносит героя через разные эпохи. От средневековых битв до Парижа XIX века — повсюду Дракула ищет новое воплощение своей Элизабеты.

Когда он видит портрет Мины, невесты Джонатана Харкера, он понимает: прошлое возвращается.

В повествование органично вплетены флэшбеки, которые раскрывают вечный поиск и одержимость героя.

Оценки зрителей

На IMDb рейтинг фильма составляет 6.1, на «Киноафише» — 7.2. Часть зрителей отмечает визуальную мощь картины, костюмы и готическую атмосферу, другие указывают на слабость мелодраматической линии и незавершённость финала.

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Фото: Кадр из фильма «Дракула» (2025)
Анна Адамайтес
