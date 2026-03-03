На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера

Впереди 8 марта и на экраны уже скоро выйдет весенняя и очень жизненная комедия «Тюльпаны». Судя по трейлеру, нас ждут жизненные истории, связанные с этим прекрасным праздником.

О чем фильм: трейлер уже заставил хохотать

Это романтическая комедия‑альманах, состоящая из пяти новелл. Действие каждой истории разворачивается накануне 8 Марта. Фильм демонстрирует разные грани любви, искренние переживания и предпраздничную суету, в которой обычные люди оказываются втянутыми в нестандартные обстоятельства, способные изменить их жизнь.

В Сети уже есть тизер-трейлер, в первых 15 секундах которого героиня Юлии Топольницкой лупит букетом тюльпанов юношу, который попытался его у нее выкрасть. Накануне 8 марта такой эпизод весьма комичный.

Что стоит ждать

Прежде всего, это отличной актерской игры. Состав сериала вполне звездный — Гоша Куценко, Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Слава Копейкин, Варвара Щербакова, солистка Artic & Asti SEVILLE, Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницка и другие знаменитости. Также стоит рассчитывать на интересный сюжет, ведь фильм уже называют весенней версией популярной новогодней кинофраншизы «Елки», ведь продюсерами выступают Лала Рустамова, Тимур Асадов, Ара Хачатрян и Мария Затуловская.