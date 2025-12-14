Меню
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)

14 декабря 2025 10:23
Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кин-дза-дза!» (1986)

Вопросы для очень пытливых.

Зрители продолжают смотреть советское кино спустя десятилетия. Фильмы СССР часто поднимали фундаментальные, общечеловеческие темы: дружбу, любовь, предательство, справедливость, поиск себя.

Они не были перегружены спецэффектами, поэтому всё внимание сосредоточено на характерах героев и развитии истории. Такие сюжеты не стареют.

Для старшего поколения эти фильмы — часть личной биографии. Их цитируют, по ним скучают, их пересматривают в кругу семьи как традицию. Для молодёжи это способ понять эстетику и ценности ушедшей эпохи, а также ощутить связь с родителями и бабушками с дедушками через общие культурные отсылки.

В этом тесте мы проверим ваше знание советского кино через необычную задачу. Кадры из известных фильмов были показаны нейросети, которая никогда их не видела. На основе увиденного она составила короткие текстовые описания.

Задача — прочитать эти отрывки, мысленно восстановить знакомую сцену и угадать, из какого именно фильма это описание.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кин-дза-дза!» (1986)
Светлана Левкина
