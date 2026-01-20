Меню
Киноафиша Статьи Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю

Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю

20 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

Все пошло не по плану из-за высокой конкуренции наследников за власть.

Зрители сериала «Великолепный век» часто уверены, что судьба османского престола решалась интригами Хюррем и случайными поворотами. На самом деле вопрос наследника для султана Сулеймана был куда сложнее и болезненнее.

Он видел перед собой сильных сыновей и понимал: каждый из них — потенциальная угроза не только братьям, но и ему самому.

Мустафа — очевидный, но опасный выбор

Старший сын Мустафа долго считался главным претендентом на трон. Его поддерживали янычары, знать и простые люди, а это в Османской империи значило слишком много.

Такая популярность делала его не наследником, а будущим мятежником. Когда Мустафа начал вести себя как действующий султан, Сулейман воспринял это как прямую угрозу и сделал выбор в пользу власти, а не отцовства.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Мехмед — тот, на кого ставил сам султан

Настоящей надеждой Сулеймана был не Мустафа, а Мехмед — сын Хюррем. Он сочетал ум, военные способности и главное качество — лояльность. Именно ему доверили Манису, традиционный санджак будущих правителей. Его ранняя смерть перечеркнула планы султана и изменила весь ход истории.

Баязид — слишком горячий характер

После смерти Мехмеда внимание переключилось на Баязида. Но он оказался чересчур самостоятельным и вспыльчивым. Попытки действовать наперекор отцу и заигрывать с армией сделали его очередным кандидатом на казнь, а не на трон.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Селим — выбор без иллюзий

В итоге рядом остался Селим — самый спокойный, наименее амбициозный и удобный сын. Его не любила армия, не боготворил народ, но именно в этом и было его преимущество. Сулейман выбрал не лучшего, а самого безопасного наследника.

Если бы судьба дала султану выбор без трагедий, престол достался бы Мехмеду. Но история распорядилась иначе. Селим стал султаном не потому, что был сильнее, а потому, что выжил и не пугал отца. В Османской империи этого часто оказывалось достаточно.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
