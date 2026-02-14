Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети

Меню
14 февраля 2026 15:00
Кадр из сериала «Повелитель мух»

А финал назначен на 1 марта.

Историю «Повелителя мух» экранизируют не впервые, но в 2026 году она получила формат мини-сериала.

Проект стартовал 8 февраля и сразу задал жёсткий тон: крушение самолёта над Тихим океаном, группа школьников без взрослых и попытка построить своё общество с нуля. Основа всё та же — роман Уильяма Голдинга 1954 года, где цивилизация слетает быстрее, чем загорается сигнальный костёр.

Новая версия снята режиссёром Марком Манденом, сценарий написал Джек Торн. Формат компактный: всего 4 серии. Это законченная история без растягивания на сезоны, где каждый эпизод двигает конфликт между Ральфом и Джеком всё ближе к точке невозврата.

Показ выстроен так, что зритель может выбрать удобный формат просмотра — по одной серии в неделю или сразу целиком.

На BBC One серии выходят по воскресеньям:

  • 1 серия — 8 февраля 2026 (вышла)
  • 2 серия — 15 февраля 2026
  • 3 серия — 22 февраля 2026
  • 4 серия — 1 марта 2026

На BBC iPlayer другой вариант:

  • все 4 серии стали доступны сразу 8 февраля, в день премьеры. Так что у проекта сразу два ритма просмотра: классический телевизионный и формат «запойного» марафона, когда историю можно пройти за один вечер.

О втором сезоне речи пока нет, да он и не требуется. «Повелитель мух» задуман как мини-сериал с чётким финалом. История здесь не про выживание, а про то, как быстро дети начинают играть во взрослых. И этот эксперимент редко заканчивается мирно. Хотя, кто знает, что у авторов на уме.

Екатерина Адамова
