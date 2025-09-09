Меню
«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал

9 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Зрители спорят о будущем героев.

До долгожданной премьеры нового сезона «Клюквенного щербета» остались считанные дни — уже 12 сентября зрители увидят продолжение истории. Создатели тщательно скрывают детали сюжета, заставляя фанатов строить догадки на основе утечек и случайных съёмочных фото.

Одним из главных источников споров стали кадры с похоронной церемонией, где главный герой Апо принимает соболезнования. Многие предполагают, что в этой сцене скрывается гибель Мустафы.

Однако немало зрителей до сих пор верят, что кульминационная стрельба в финале третьего сезона была лишь постановкой — хитрым манёвром, чтобы ввести всех в заблуждение.

Чем закончился 3 сезон «Клюквенного щербета»

Третий сезон «Клюквенного щербета» завершился настоящей драмой. Трагедия началась с гибели Пембе — её отравили тортом, подосланным коварной Ишил.

Мустафа, не пережив смерть матери, впал в безумие и устроил стрельбу на вечеринке. В хаотичной перестрелке пострадали Фатих, сама Ишил и её сообщник Карай, а Ниляй выпала с балкона.

Финальные кадры оставили зрителей в напряжении: непонятно, кто получил роковую пулю, а у беременной Кывылджим начались экстренные роды.

И именно сцена со стрельбой вызвала сомнения у фанатов.

«Может, этой стрельбы вообще и не было. Правы были те, кто говорил про бредовые фантазии или сны Мустафы», — пишут в Сети.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Что покажут в 4 сезоне «Клюквенного щербета»

Четвёртый сезон «Клюквенного щербета» готовит зрителям новые повороты и эмоциональные встряски. К актёрскому составу официально присоединилась Сибель Шишман, которая сыграет домработницу в семье Уналов — её персонаж обещает серьёзно повлиять на отношения между героями.

Первый тизер развеял опасения о судьбе ключевых персонажей: Мустафа, Ишил и Фатих живы, хотя последствия перестрелки ещё дадут о себе знать. Мустафа, судя по всему, избежал тюрьмы, но оказался в клинике — это подтверждает теорию о его психическом расстройстве и видениях.

Отношения Доа с мужем снова трещат по швам. Казалось бы, счастливые Омер и Кывылджим тоже в разладе — она кого-то проклинает и не верит в улучшения, несмотря на его попытки всё наладить.

Загадочная сцена похорон в тизере намекает на временной скачок — возможно, зрители увидят последствия трагедии, а затем вернутся к её истокам. Пока остаётся только гадать, кого потеряют герои и как это отразится на их судьбах.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такая Берил в сериале «Клюквенный щербет».

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
