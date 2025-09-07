Меню
Казалось нормальной, но потом выяснилось жуткое: кто такая Берил в сериале «Клюквенный щербет»?

7 сентября 2025 08:27
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Судьба героини была очень трагичной.

В турецком сериале «Клюквенный щербет» судьбы героев порой разворачивались самым шокирующим образом. Яркий пример — соседка Сонмез по имени Берил, пережившая настоящую личную катастрофу.

Ее возлюбленный Хульки погиб в той самой аварии из первого сезона, когда вез ее в больницу. Берил ждала ребенка. Трагедия на дороге отняла у нее не только мужчину, но и будущего малыша — она потеряла его из-за перенесенного стресса.

Вероятно, именно эта двойная утрата и стала причиной ее глубокой душевной травмы и нестабильного состояния.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

В том ДТП Омер и Кывылджим чудом избежали серьезных травм. Их машина в последний момент объехала автомобиль Хульки, уйдя от лобового столкновения, и врезалась в песчаную насыпь.

И, оказалось, что Хульки все же не смог избежать катастрофы — он попал в аварию позже, и врачи не сумели его спасти.

Берил, перенеся всю свою боль и гнев, долгое время пыталась мстить Кывылджим, видя в ней косвенную виновницу трагедии. Однако в третьем сезоне отчаявшаяся женщина свела счеты с жизнью, так и не сумев справиться с потерей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, поженились ли Кывылджим и Омер в «Клюквенном щербете».

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
