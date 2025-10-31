Меню
Киноафиша Статьи Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда

31 октября 2025 21:02
Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Почему поцелуй дементора — единственная угроза, которой Темный Лорд теоретически не мог просчитать до конца.

Во вселенной «Гарри Поттера» дементоры всегда стоят особняком. Эти фигуры в плащах не убивают — они стирают личность, превращая человека в пустую оболочку.

На этом фоне у автора дзен-канала Оксенфуртская академия возник вопрос: был ли Волан-де-Морт уязвим перед дементором? Мог ли «поцелуй» уничтожить того, кого не брала смерть?

Что делает дементор с душой

Дементор не лишает жизни — он забирает душу полностью, подчеркнул автор канала. Дамблдор говорил, что это «гораздо страшнее смерти».

У Волан-де-Морта в теле находился лишь осколок души, но именно к нему была привязана его личность. Если бы дементор поглотил этот фрагмент, исчез бы и разум Темного Лорда — без вариантов.

Спасли бы крестражи

Да, крестражи продолжили бы существовать. Но это — просто контейнеры с душой, не механизмы возрождения. Классический крестраж не восстанавливает тело, не возвращает сознание.

Если дементор уничтожает текущий «ум» Волан-де-Морта, остальные осколки становятся бессмысленными — они не могут собрать его заново. Разве что один из них нарушает правила.

Почему дневник Реддла — ключ к выживанию

Дамблдор отмечал, что дневник был странным крестражем. Он не просто хранил часть души — он пытался возродиться, действовал самостоятельно и обладал собственной волей.

Такой осколок мог бы стать «новым» Волан-де-Мортом, если бы оригинальная личность исчезла. Да, это был бы другой Темный Лорд, но всё же волшебник сохранился бы в форме, отличной от привычной.

Есть ли шанс унять дементора переселением

Связь Волан-де-Морта с Нагайной — ещё один возможный путь спасения. Он видел её глазами и мог влиять на её поведение. Если бы дементор приблизился слишком близко, Темный Лорд мог бы попытаться «переехать» в змею, чтобы сохранить остатки личности. Сложно, рискованно, но в логике мира возможно.

В итоге дементор действительно представлял для него угрозу. Поцелуй мог стереть личность Реддла, разрушив именно ту часть души, с которой он был связан. Но благодаря нестандартному крестражу и связи с Нагайной у Темного Лорда оставались лазейки, предусмотренные заранее — слишком уж он тщательно работал над своим бессмертием.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
