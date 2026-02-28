«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»

Для тех, кто потерял нить киноленты и хочет освежить память.

Для тех, кто пропустил, но всё равно следит за «Первым отделом», — разбор 13–16 серий пятого сезона. Проект постепенно выходит к финалу, и новые эпизоды получились неоднозначными. Есть сильные, почти документальные моменты, но и старые проблемы никуда не делись.

Бытовые дела — плюс сезона

Главный плюс — возвращение к «приземлённым» составам преступлений. Создатели давно заявляют, что сериал основан на реальных уголовных историях, и в этих сериях это чувствуется. Например, линия с мужчиной, который напал с молотком на газонокосильщика, будившего весь двор ранним утром. Ситуация звучит абсурдно, но при этом узнаваема и злободневна.

Также в 13–16 сериях есть ограбления частных домов, уличные нападения, бытовые конфликты. В этих моментах «Первый отдел» снова напоминает ранние сезоны — без лишнего пафоса и с акцентом на детали, пишет автор Дзен-канала Кино с Калуцким.

Вера Брагина — центр раздражения

Однако личная линия Веры Брагиной вновь выходит на первый план. Сообщение мужу «прости, я так больше не могу» и последующий разговор со следствием стали очередным витком семейной драмы. Многие зрители открыто признаются: персонаж всё чаще вызывает усталость.

«Мне кажется, что многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала. Так как она стала своеобразным сосредоточением главных проблем "Первого отдела". Чрезмерный упор на бытовые и семейные проблемы, нелогичные решения персонажей», — пишут зрители

Проблема не только в Брагиной. Пятый сезон всё больше уходит в сторону мыльной оперы, а логика решений персонажей вызывает вопросы. Когда актёрские сцены выглядят неубедительно, это чаще вопрос режиссуры и сценария.

В 13–16 сериях сериал одновременно возвращается к корням и продолжает терять баланс. И именно это делает сезон самым спорным за последние годы.