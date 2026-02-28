Меню
Киноафиша Статьи Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле

Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле

28 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»

Фильм Станислава Говорухина не оставляет равнодушных.

В 1999 году на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». В картине показана историю старика, который мстит за поруганную честь внучки. Режиссер экранизировал повесть Виктора Пронина «Женщина по средам» 1995 года.

Оказалось, у главного героя был реальный прототип. Им был Дмитрий Данилов, которого СМИ назвали «народным мстителем». После службы в Афганистане Данилов узнал, что его невесту Ольгу изнасиловали. По его словам, милиция в Москве не приняла заявление и заявила, что девушка сама виновата, потому что была на улице в темное время суток. После этого Ольга попыталась покончить с собой.

Данилов не смог пережить случившееся. Он хотел найти нападавших, но не знал, кто именно это сделал. Мстить он решил после просмотра фильма «Жажда смерти» 1974 года. Тогда он изготовил дубину со шипами и начал избивать молодых людей, которых считал преступниками.

В больницы попали десятки мужчин со странными травмами. Полиция составила фоторобот, но задержание произошло не сразу. Данилов был схвачен случайно во время уличной драки. Трое напавших попытались ограбить прохожего в узком переулке. Соседи вызвали милицию, и Данилов попытался скрыться.

Увидев правоохранителей, он ворвался в подъезд, постучал в одну из квартир, затем попытался скрыться через окно. Он сел в припаркованную машину, но не умел водить. Автомобиль вскоре врезался в столб, и Данилова задержали.

В ходе следствия он признался в серии нападений. По его словам, он не жалел о поступках, так как, по его мнению, снизил уровень преступности в нескольких районах Москвы.

Суд приговорил Данилова к 15 годам заключения. По информации издания «Русская семерка», прототип героя фильма вышел на свободу в начале 2000-х годов и к преступной деятельности не возвращался.

Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
