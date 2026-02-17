Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи

«Первый отдел» вернулся с пятым сезоном так, будто и не делал паузу — снова преступления, жесткие решения и Брагин, который идет до конца. Зрители привыкли к его упрямству, но секрет популярности героя не только в характере.

В нем есть редкое для экранных силовиков качество — внутренняя честность, за которую цепляется даже тот, кто далек от жанра.

Почему Брагину верят

Юрий Брагин не выглядит идеальным. Он спорит с начальством, рискует, иногда идет напролом. При этом его поступки всегда понятны. Он не играет в героя — он работает. Возможно, поэтому персонаж держится в эфире уже пятый сезон и не надоедает. Сам Иван Колесников формулирует суть героя предельно прямо:

«Он – честный. Помните, был такой фильм “Инспектор ГАИ”? (киностудия имени М. Горького, 1982 год. – прим. ред.) Там Сергей Никоненко играл инспектора, который просто очень честный. Мне кажется, мой герой в этом похож на него. Он может сделать вид, что готов перейти на сторону зла, но это вид для дела. Брагин честный в семье, с женой, с детьми. Он честный на работе. И требовательный. По отношению к себе и своему напарнику, которого играет Сергей Жарков. Он чувствует, что, если ему не дают пойти туда, где есть зацепки, он нарушит правила и туда пойдет».

Пятый сезон ждали долго, и сам факт его выхода уже стал событием для постоянной аудитории. Планируется 20 серий, что для процедурной драмы — серьезный объем и знак доверия канала к проекту.

В профессиональной среде уже говорят и о возможном шестом сезоне, хотя официальных заявлений пока нет. История «Первого отдела» развивается без резких перезапусков, и именно эта стабильность удерживает зрителя у экрана.