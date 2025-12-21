Миядзаки экранизировал только «Ходячий замок», но есть еще две книги: и в них тоже есть Хаул, Софи и волшебный дом

Если вы любите «Ходячий замок», есть шанс, что вы даже не подозревали: это лишь первая часть трилогии. Диана Уинн Джонс написала три книги об одном мире — разные по героям, настроению и ритму, но объединённые общей магией, иронией и редким ощущением уюта, ради которого к ним хочется возвращаться.

В цикл входят «Ходячий замок», «Воздушный замок» и «Дом с характером». Их можно читать в любом порядке: это не строгая сага, а три самостоятельные истории, которые разговаривают друг с другом намёками, персонажами и атмосферой.

«Ходячий замок» — сказка про внутреннюю силу, а не про принцев

Софи — одна из самых честных героинь подросточного фэнтези. Она заранее отказалась от счастья просто потому, что «так положено», и именно поэтому превращение в старушку не ломает её, а неожиданно даёт свободу быть собой.

Хаул здесь — не идеальный романтический герой, а капризный, обаятельный и ужасно живой персонаж, которого иногда действительно хочется встряхнуть. Эта книга не про судьбу и пророчества, а про умение перестать прятаться и наконец занять место в собственной жизни.

«Воздушный замок» — восточная авантюра с детективным привкусом

Во второй книге фокус смещается: вместо Софи — мечтательный торговец коврами Абдулла, вместо привычной сказочной Европы — восточный колорит. Принцесса, ковёр-самолёт, ифрит — всё на месте, но подано с фирменным юмором и лёгкой иронией.

История бодрая, изобретательная и очень кинематографичная. А для тех, кто уже полюбил Хаула и Софи, это ещё и ненавязчивое продолжение их линии — без фан-сервиса, но с удовольствием.

«Дом с характером» — когда магия начинается с быта

Третья книга почти не связана с Хаулом напрямую, но идеально дополняет трилогию по духу. Здесь в центре — девочка, которой достаётся в наследство не просто дом, а капризный магический организм с собственным мнением.

Это история о взрослении без пафоса: про ответственность, неловкие решения и умение договариваться даже тогда, когда мир буквально пытается вставить палки в колёса. Плюс — придворные интриги, потому что без них у Джонс не бывает.

Почему эти книги стоит читать и перечитывать

В этих историях нет мрака и эпичности, но есть то, чего часто не хватает взрослому фэнтези, — тепло, юмор и уважение к читателю. Это сказки, которые не поучают, а подмигивают, не драматизируют, а поддерживают.

Трилогия идеально подойдёт подросткам от 12 лет и взрослым, которые устали от тяжёлых миров и хотят просто хорошую, умную историю. После неё остаётся редкое чувство: будто вы побывали в гостях у старого друга и вышли чуть спокойнее, чем были.

