Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео)

4 октября 2025 10:23
Кадр из сериала «Смерть бабника»

Всего в первом сезоне будет шесть серий.

Sky выкатил трейлер самого провокационного сериала осени — «Смерть бабника». Это история о мужчине, который не умеет быть отцом, зато мастерски умеет разрушать всё вокруг себя.

В главной роли — Мэтт Смит, знакомый зрителям по «Доктору Кто» и «Дому дракона». Ирония в том, что именно ему предстоит сыграть героя, которому пора учиться ответственности.

Сюжет: секс, смерть и дорога

В центре истории — Банни Манро, продавец косметики и хронический бабник. После самоубийства жены он берет девятилетнего сына в автомобильное турне по Южной Англии.

В это время страну потрясают убийства женщин, а мальчик всё чаще разговаривает с призраком матери. Чем дальше они едут, тем яснее становится: Банни-младший видит в отце не героя, а несостоятельного человека, застрявшего в своих привычках.

Ник Кейв и его тёмная проза

Роман Ника Кейва «Смерть Банни Манро» уже называли «грязной притчей о мужественности». Теперь автор лично стал продюсером экранизации.

«Наконец-то нашелся человек, у которого хватило смелости взяться за эту нечестивую историю. Я в восторге от того, что Sky и Clerkenwell Films воплощают Банни в жизнь, во всей его порочной красе, и я не могу представить никого лучше Мэтта Смита на эту роль», — сказал Кейв.

Мэтт Смит о своём персонаже

Смит признаётся, что роль стала для него вызовом:

«Работать вместе с Ником Кейвом — большая честь. Это блестящее исследование любви, горя и хаоса. В основе — глубокая, сложная и нежная история об отце и сыне, справляющихся с утратой и переменами».

Когда ждать премьеру

Шоу стартует 20 ноября на канале Sky. Всего в первом сезоне будет шесть серий, а режиссёром выступила Изабелла Эклёф («Дом с прислугой», «Индустрия»). В проекте снялись Сара Грин, Линдси Дункан и Дэвид Трелфолл.

«Смерть бабника» обещает стать не просто драмой о семье — это комедия и хоррор одновременно, где самая страшная угроза для ребёнка оказывается его собственный отец.

Также прочитайте: Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет

Фото: Кадр из сериала «Смерть бабника»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
