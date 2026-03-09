Меню
Киноафиша Статьи «Место встречи изменить нельзя» служил вдохновением: этот детективный сериал вы могли пропустить — битва Месхи и Петренко

«Место встречи изменить нельзя» служил вдохновением: этот детективный сериал вы могли пропустить — битва Месхи и Петренко

9 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Черная кошка»

Обязательно стоит посмотреть.

Культовый советский сериал «Место встречи изменить нельзя» по-прежнему входит в число любимых телепроектов многих. По оценкам кинокритиков и зрителей, среди людей, выросших в СССР, практически не найдётся того, кто бы не знаком с этой работой и не питал к ней теплых чувств.

Сериал вышел в 1979 году — это событие произошло более чем сорок лет назад, тем не менее поклонники продолжают возвращаться к показу, отмечая сильный сценарий, запоминающуюся музыку и работу Владимира Высоцкого вместе с остальными исполнителями ролей. Однако в 2016 году был выпущен другой сериал, создатели которого вдохновились историй советского киношедевра.

О чем сериал «Черная кошка»

Это криминальная драма, основанная на реальных событиях и посвященная банде, действовавшей в Москве и Подмосковье в 1950–1953 годах.

Картина повествует о том, что лидеры производств, активисты комсомола и спортсмены с оборонного завода вели при видимой благопристойности двойную жизнь: они организовывали дерзкие ограбления и шли на убийства.

Почему стоит посмотреть

Это невероятно интересная битва умов Игоря Петенко и Гелы Месхи. Дополнительный интерес сюжеты придает то, что герои также вынуждены бороться за одну женщину, которую оба любят до безумия. Сериал сразу погружает в атмосферу сталинского времени: внимание к костюмам и декорациям делает эпоху осязаемой, а контраст между внешним благополучием и скрытой преступностью вызывает сильное эмоциональное напряжение. Мне понравилось, что режиссеры и художники не ограничились декоративными элементами — они выстроили мир, в котором каждая деталь подтверждает историческую правдоподобность.

Также было интересно следить за развитием сюжета: криминальная линия сочетается с детективным расследованием, которое держит в напряжении и не отпускает до финала.

Фото: Кадр из сериала «Черная кошка»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
