Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение

На одной платформе встретятся убийцы, дизайнеры, клоны и герои древних мифов.

Netflix выкатил новую партию сериалов — от возвращения легендарной «Сестры Джеки» до французского боевика «Убийца по имени Неро» и документальной работы о Виктории Бекхэм. А еще — детские мультфильмы, военные драмы, криминальные триллеры и немного гламура.

«Хортон»/ Dr. Seuss’s Horton!

Анимационный сериал открывает неделю 6 октября. Зрители снова отправятся в Джунгли Нула, где Хортон помогает всем, кто оказался в беде.

Лёгкий и добрый проект студии Brown Bag Films рассчитан на самых маленьких и продолжает традицию Доктора Сьюза — с юмором, теплом и уроками доброты.

«Сестра Джеки»/ Nurse Jackie

С 7 октября на платформу возвращается «Медсестра Джеки» — знаменитая медицинская драма с Эди Фалко.

Главная героиня — гениальная, но зависимая медсестра, балансирующая между спасением пациентов и собственной зависимостью.

Семь сезонов блестящего актёрского состава и чёрного юмора сделали сериал культовым.

«Убийца по имени Неро»/ Néro the Assassin

8 октября выходит французский исторический экшен о наёмном убийце, скрывающемся от прошлого. Главный герой (Пио Мармай) вынужден спасать дочь и себя от заговоров XVI века.

Авторы обещают остросюжетное сочетание фехтования, политических интриг и эмоциональной драмы.

«Воскрешение»/ The Resurrected

9 октября премьера тайваньского триллера о двух матерях, решивших воскресить преступника ради мести. В ролях — Шу Ци и Ли Синцзе.

История о горе, справедливости и цене одержимости, в которой мистика соседствует с острой социальной темой.

«Салаги»/ Boots

Тоже 9 октября выходит драма о юноше, вступившем в морскую пехоту, чтобы доказать себе и миру, что способен выстоять.

Главные роли — Майлз Хейзер и Вера Фармига. История взросления на фоне армейской дисциплины.

«Виктория Бекхэм»/ Victoria Beckham

Документальный сериал покажет, как Виктория Бекхэм готовится к Парижской неделе моды. Камеры следят за процессом создания коллекции, примерками и закулисьем показов.

Мини-сезон соединяет моду, семейную динамику и предпринимательский драйв.

«Курукшетра»/ Kurukshetra

10 октября — релиз анимационного сериала по мотивам «Махабхараты». Это 18-дневная хроника великой битвы, где древние боги и воины оживают в современной визуальной стилистике.

«Старые деньги»/ Old Money

Турецкая премьера недели — мелодрама «Старые деньги» с Аслы Энвер и Энгином Акюреком. История любви, власти и ревности среди элиты Стамбула.

За интригами и эмоциями — изысканная режиссура и актёрский дуэт, знакомый поклонникам жанра.

