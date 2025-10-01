Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь

Криминальный триллер — жанр, который Netflix умеет делать по-настоящему цепким. В 2025 году платформа выпустила пять сериалов, где каждая серия врезается в память.
Здесь нет простых решений: герои ошибаются, правда скрывается за слоями лжи, а зритель понимает — выключить нельзя, пока не досмотришь до конца.
«Отдел нераскрытых дел»
Следователь, переживший тяжёлую травму, вынужден работать над старыми делами вместе с напарником, прошедшим войну, но никогда не служившим в полиции.
Вместе они берутся за исчезновение девушки, и оказывается, что правда способна вырваться наружу даже спустя десятилетия.
IMDb: 8.20
«Карма»
Долги загоняют героя в угол. Он решается инсценировать собственную смерть ради страховки, чтобы спасти семью.
Но каждое звено плана рушится, превращая его жизнь в цепь катастроф. Игра с судьбой оборачивается смертельной ловушкой.
IMDb: 7.60
«Чёрный кролик»
В жизнь успешного ресторатора возвращается брат — вместе с мафиозными долгами и тенями прошлого.
Карьера и уют рушатся, а за спиной маячит криминал. И тогда приходится решать, что важнее: бизнес или семья.
IMDb: 7.30
«В глуши»
В горах находят тело туриста. Агент службы парка понимает: убийца слишком хорошо знает эти места.
В расследование втягивается новый рейнджер, и вскоре подозрения падают даже на ближайших.
Лес превращается в смертельный лабиринт, где охотник легко становится жертвой.
IMDb: 7.10
«Убийства в Оре»
Детектив на горнолыжном курорте сталкивается с исчезновением местной девушки. Вместо отдыха — новое расследование, снежная буря и атмосфера, где каждый скрывает свою правду.
В таких условиях интуиция часто подводит, а ошибка может стоить слишком дорого. IMDb: 6.70
