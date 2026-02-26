Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?

В целом решение зависит от одного человека, а не от рейтингов.

Третий сезон «Метода» завершился в конце декабря. Восемь серий вышли 20 ноября 2025 года на «Кинопоиске» — и зрители снова вернулись к Меглину. Вопрос один: будет ли четвёртый сезон или это красивая точка?

Новый «Метод» уже не тот мрачный эксперимент 2015 года. Визуал стал глянцевым, диалоги театральнее, в воздухе чувствуется отголосок «Декстера». Меглин собирает убийц, хакеров и насильников и превращает их в охотников на себе подобных.

В центре — Лера, потенциальный маньяк, который ещё может выбрать сторону. Каждый эпизод — отдельный антигерой, плюс сквозная линия о том, что сам Меглин, возможно, запачкал руки сильнее остальных.

Финал получился эффектным. Бунт команды, нож в сердце, которое у Меглина расположено справа, разоблачение Худого и гибель Зверя. Маньяки отправлены в психушку, на свободе остаётся Лера. Пространство для продолжения есть.

Однако режиссёр Юрий Быков настроен осторожно. Он прямо говорит, что вернётся к сериалам только при финансовой необходимости. Его приоритет — авторское кино. Второй сезон без Быкова критики до сих пор называют слабым, и именно третий реабилитировал бренд.

«Если я не буду испытывать материальных проблем и смогу заниматься только съёмкой авторских фильмов, то к сериалам не вернусь».

Итог парадоксален. У «Метода» 3 сезона, 24 серии и живая аудитория. Шанс на продолжение существует, но он зависит не от рейтингов, а от решения одного человека. Меглин выжил. Вопрос в том, захочет ли его вернуть создатель.