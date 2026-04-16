«Маска» в разгаре, но рассекреченных «хоть пруд пруди»: кого уже раскрыли в популярном шоу

В проекте традиционно участвуют 14 персонажей: Баран, Бобр, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. В жюри снова Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Сергей Лазарев. Ведущим остался Вячеслав Макаров. Мы расскажем, кто уже рассекречен.

Кто снял маску в первом выпуске «Маски-7»

В первом эпизоде все участники остались в проекте, как это обычно бывает в сезоне. В номинацию на иммунитет попали Жираф, Сурикат и Бобер. Победителем стал Сурикат — его защита действует один раз.

Кто снял маску во втором выпуске «Маски-7»

Во втором выпуске от 15 февраля 2026 года в опасности оказались Одуванчик (исполнял «Сигма бой»), Коралл (песня «Ты где-то») и Гиппопотам (мэшап «I Like to Move It» и «Ясный мой свет»). Зрители в зале спасли Гиппопотама, судьи дали шанс Кораллу. Маску сорвали с Одуванчика — им оказалась Роза Сябитова, известная как «телесваха страны».

Кто снял маску в третьем выпуске «Маски-7»

В выпуске от 22 февраля 2026 года в номинацию попали Снегирь (песня «L’Été Indien»), Колибри (исполняла «Rolling in the Deep») и Жук (песня «Птичка»). Зрители отдали предпочтение Снегирю, он набрал 56,6% голосов. Судьи спасли Колибри. В итоге не повезло Жуку — под маской оказался Дмитрий Тарасов, ранее состоявший в браке с Ольгой Бузовой.

Кто снял маску в четвертом выпуске «Маски-7»

В четвёртом выпуске в финальную номинацию вышли Богатырь, Коралл и Баран. Зрители решили оставить Барана, а члены жюри поддержали Коралла. В итоге маску сняли с Богатыря. За этим образом скрывался Илья Зудин, солист группы «Динамит», единственный из первого состава, кто продолжает в ней работать.

Кто снял маску в пятом выпуске «Маски-7»

В пятом эпизоде в опасности оказались Коралл, Лиса и Снегирь. Для Коралла это была третья номинация, для Снегиря — вторая. Зрители спасли Лису, судьи выбрали Снегиря. Коралл сняли с проекта — за маской оказалась Катя Лель.

Кто снял маску в шестом выпуске «Маски-7»

В выпуске от 15 марта 2026 года номинировали Колибри, Барана и Лису. Все трое уже ранее были близки к вылету. Зрители снова отдали голос в пользу Лисы, судьи поддержали Колибри. Маску пришлось снять с Барана — им оказался Андрей Норкин, ведущий общественно-политической программы «Место встречи» на НТВ.

Кто снял маску в седьмом выпуске «Маски-7»

В седьмом выпуске от 22 марта 2026 года в номинацию попали Лиса, Лягушка и Колибри. Зрители спасли Колибри, жюри отдало голос за Лягушку. Лису раскрыли — под маской обнаружилась Маргарита Суханкина, бывшая участница группы «Мираж». Ранее в шоу участвовала её коллега по «Миражу» Наталия Гулькина в образе Человека-Зеркала.

Кто снял маску в восьмом выпуске «Маски-7»

В выпуске от 29 марта 2026 года номинировали Месяц, Гиппопотама и Колибри. Зрители дали шанс Месяцу, судьи снова поддержали Колибри. Маску сняли с Гиппопотама — им оказался Родион Газманов, сын Олега Газманова и исполнитель песни «Люси».

В эфире девятого выпуска от 5 апреля 2026 года в зоне риска оказались только Лягушка и Снегирь. Оба уже ранее выступали в этих образах. Жюри спасло Лягушку, а Снегирю пришлось снять маску. Под костюмом оказался выпускник «Фабрики звёзд-6» и солист группы «Челси» Арсений Бородин. После этого в шоу оставалось шесть персонажей.

В десятом эпизоде номинировали Месяц, Лягушку и Колибри. Зрители отдали голос за Месяца, жюри — за Лягушку, поэтому с проекта ушла Колибри. Под этой маской раскрылась заслуженная артистка России Зара, также выпускница «Фабрики звёзд-6». В той же серии появились две гостевые маски: Помидор, которым оказался Александр Ревва, и Контрабас — Иосиф Пригожин. После десятого выпуска в шоу осталось пять участников.