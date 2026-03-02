В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие

Меню
2 марта 2026 22:00
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Что не так с антигероиней в фильмах?

Благодаря исполнению голливудской актрисы Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц» Харли Квинн стала одной из самых известных антигероинь. Хотя персонаж и раньше был тоже популярен, но с появлением собственных фильмов, Харли становится еще более запоминающейся.

Правда, между киноадаптациями и комиксами о Квинн существуют некоторые несоответствия. Например, в фильме «Хищные птицы» показано, что ее отец оставил ее в детском доме, что подчеркивает чувство одиночества Квинн. Тем временем в комиксах ее отец действительно был ужасным человеком, но у нее была и мать, которая воспитывала Харли и ее брата.

Также в комиксах у Квинн есть две гиены по имени Бад и Лу, тогда как в фильме у нее только одна. Это, вероятно, связано с трудностями съемок, так как наличие двух животных могло бы усложнить процесс.

В киноварианте у Харли есть только враги, которые собираются ей мстить и вредить. В комиксах же у нее есть и подруги Женщина-кошка и Ядовитый Плющ. Они, хоть и не самые лучшие, но все же они составляют ее круг общения.

Что касается отношений с Джокером, в фильме он просто решает расстаться с ней. На самом деле же, согласно комиксам, его намерения были гораздо более зловещими — он планировал избавиться от нее с помощью ее же гиен. Для Харли Джокер был не просто увлечением, он был центром ее мира, хотя в фильме она быстро забывает о нем. В комиксах же их пути пересекаются не раз, их история является долгоиграющей.

А какая Харли больше нравится вам?

Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
