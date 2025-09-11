Хюррем не была лучше Махидевран во всем: вот в чем славянка уступила-таки черкешенке

В сериале «Великолепныйо век» интриги гарема — это не просто женская ревность, а борьба за власть, жизнь и будущее детей. Хюррем-султан и Махидевран-султан — две противоположности, две силы, столкнувшиеся в смертельной игре.

Обе красивы, умны и любимы султаном Сулейманом, но победительницей из этой борьбы вышла только одна. Почему же черкешенка Махидевран проиграла славянке Хюррем?

Борьба за сердце и власть

Хюррем буквально ворвалась в сердце падишаха. Из простой наложницы она стала хасеки-султан, женщиной, чей голос был слышен даже в диване. Махидевран, напротив, потеряла всё: любовь султана, уважение гарема и, в конечном счёте, будущее сына Мустафы. Славянка действовала расчетливо, строила комбинации ход за ходом, в то время как Махидевран всё чаще полагалась на эмоции.

Верность султану

Махидевран славилась преданностью, но когда дело касалось будущего Мустафы, она была готова рисковать всем, даже жизнью самого падишаха. Вспомните отравленный десерт: если бы Сулейман попробовал его первым, черкешенка, похоже, не возражала бы. Хюррем же любила Сулеймана иначе — слепо, болезненно, безоглядно. Пусть её интриги иногда подрывали доверие султана, но в самой сути она всегда ставила его выше остальных.

Хитрость против гордости

В уме и тактике Хюррем оставила Махидевран далеко позади. Она видела наперёд, умела подстраиваться, менять лицо и тон, превращаясь то в покорную жену, то в грозную соперницу. Махидевран же слишком часто проигрывала на поле эмоций, и это стало её главным поражением, пишет автор Дзен-канала «Осман Каиров».

Красота и харизма

Историки описывают Махидевран как стройную, утончённую женщину с тонкими чертами лица и пленительным взглядом. Хюррем же поражала не столько классической красотой, сколько харизмой. Рыжие волосы, живой ум и дерзость делали её особенной, но рядом с ослепительной Махидевран её внешность казалась спорной.

Кто победил на самом деле

В итоге Хюррем выиграла войну характеров. Она сумела стать той, кто определял правила игры, пусть и ценой жестоких решений. Махидевран же, оставшись верной старым традициям и собственной гордости, потеряла всё, что имела.

И, глядя на события «Великолепного века», невольно возникает вопрос: победила ли Хюррем на самом деле — или стала пленницей собственной власти?

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Великолепный век» скрыл одну конкретную султаншу.