Эту внучку Сулеймана и Хюррем предпочли забыть: почему же «Великолепный век» скрыл эту султаншу

31 августа 2025 07:00
Кадр из сериала "Великолепный век"

Хюмашах была внучкой Сулеймана, но в сериале о ней не сказали ни слова.

В «Великолепном веке» зрители следили за судьбой Хюррем-султан, её сыновей и дворцовых интриг с заворожённым вниманием.

Но одну фигуру авторы обошли стороной — Хюмашах-султан, дочь шехзаде Мехмета, единственная внучка Сулеймана и Хюррем по мужской линии.

Рождённая после смерти отца

Хюмашах родилась в 1540 году, уже после гибели её отца — шехзаде Мехмета, который умер от оспы в 21 год.

Мать девочки, Клара-хатун (после принятия ислама — Джихан), была единственной возлюбленной Мехмета.

Султан Сулейман и Хюррем-султан, убитые горем, передали всё своё внимание внучке. Её детство прошло в роскоши и заботе.

Браки как инструмент политики

После смерти бабушки и деда Хюмашах ждала взрослая дворцовая жизнь, в которой браки заключались не по любви, а из политических соображений.

Первый муж — Ферхат Мехмет-паша, великий визирь, второй — Лала Мустафа-паша, старше её на 52 года, сообщает дзен-канал Lace Wars.

От него у Хюмашах родилась дочь, которую она осмелилась назвать Хюррем — уникальный жест в истории династии.

Почему её не показали в сериале

Создатели «Великолепного века», вероятно, сознательно отказались от сюжетной линии Хюмашах. Данные о ней фрагментарны, а некоторые — прямо противоречат друг другу.

Различные источники указывают разное число детей, отличаются даты браков и имена мужей. Сценаристы могли опасаться, что внесут путаницу и их осудят за неточную историческую трактовку.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" (2011)
Анна Адамайтес
