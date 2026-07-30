«Соло-прокачка», конечно, крутое аниме, но эти 3 даже лучше: обязательны к просмотру всем фанатам экшена 

Если не смотрели — нужно срочно исправить это.

«Поднятие уровня в одиночку» стало одним из главных аниме последних лет благодаря зрелищным боям и стремительному росту силы Сон Джину. Но даже у этого хита есть достойные конкуренты. Некоторые сериалы предлагают не только впечатляющий экшен, но и более глубоких персонажей, сильные эмоции и истории, которые запоминаются надолго. Вот три аниме, которые стоит посмотреть после Solo Leveling.

«Клинок, рассекающий демонов» — когда каждая битва заставляет переживать

Если в «Поднятии уровня в одиночку» главный герой постепенно становится практически непобедимым, то в «Клинке, рассекающем демонов» каждая победа достается невероятно высокой ценой.

Тандзиро постоянно сталкивается с противниками, которые сильнее его, поэтому каждое сражение держит в напряжении до последних секунд. Но главное достоинство аниме — эмоции. Здесь даже у злодеев есть трагичные истории, а красивые поединки всегда связаны с тяжелым выбором, потерями и желанием защитить близких.

Именно поэтому многие поклонники считают, что «Клинок» выигрывает не только за счет великолепной анимации, но и благодаря гораздо более сильному эмоциональному воздействию.

«Ванпанчмен» — необычный взгляд на абсолютную силу

На первый взгляд может показаться, что «Ванпанчмен» — полная противоположность Solo Leveling.

Сайтама настолько силен, что побеждает любого противника одним ударом. Но именно в этом и заключается главная идея сериала. Вместо истории о том, как герой становится сильнее, зрителям показывают человека, которому невероятная сила перестала приносить радость.

За юмором и пародией на супергеройские истории скрывается неожиданно глубокий рассказ о скуке, одиночестве и поиске смысла жизни. А великолепно поставленные бои делают аниме одним из лучших представителей жанра.

«Моб Психо 100» — экшен, за которым скрывается история взросления

Еще один сериал, который часто рекомендуют поклонникам «Поднятия уровня в одиночку», — «Моб Психо 100».

Главный герой обладает огромной психической силой, но совсем не мечтает стать сильнейшим. Вместо этого он пытается научиться дружить, понимать себя и жить обычной жизнью.

На фоне невероятно зрелищных сражений сериал поднимает темы взросления, самооценки и принятия себя. Благодаря этому «Моб Психо 100» запоминается не только эффектными битвами, но и сильной историей, которая остается с зрителем даже после финальных титров.

«Поднятие уровня в одиночку» по праву считается одним из лучших современных экшен-аниме. Но если хочется увидеть истории, где зрелищные сражения сочетаются с глубокими персонажами и сильными эмоциями, то «Убийца демонов», «Ванпанчмен» и «Моб Психо 100» точно не разочаруют.

Многие поклонники жанра считают, что именно эти проекты сумели превзойти Solo Leveling в том, что делает хорошее аниме по-настоящему великим.

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