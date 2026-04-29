Любовь прошла, завяли помидоры: Богатырев, Мерзликин и другие — 7 актеров, которые развелись в 2025-2026 годах

Говорят, что самые крепкие союзы строятся не на богатстве и славе, а на любви и взаимном уважении. Однако события 2025 и 2026 годов разрушили эту иллюзию. Многие знаменитые актеры, которых мы считали образцом идеальных отношений, расстались. Рассказываем о них.

Мария Миронова

Актриса Мария Миронова вышла замуж за Андрея Сороку в 2019 году. Вскоре у них родился сын Федор. Однако в 2026 году стало известно о разводе пары, который, на самом деле, произошел еще в 2023 году. Ребенок остался с матерью, но продолжает общаться с отцом. Правда, мирно расстаться не вышло. Теперь СМИ сообщают, что Андрей подал иск против своей бывшей жены, требуя установить порядок общения с сыном.

Адвокат актрисы Шота Горгадзе отметил, что Миронова обратилась к нему из-за поведения актера, который ведет себя агрессивно на встречах с сыном. В результате у ребенка возникают истерики и срывы. Адвокат добавил, что у Мироновой есть видеозаписи, подтверждающие неадекватное поведение ее экс-супруга, которые будут представлены в суде. Горгадзе подчеркнул, что Андрей не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Адвокат заверил, что Миронова никогда не препятствовала общению сына с отцом и всегда была открыта для встреч, но теперь опасается, что Сорока может забрать Федора.

Никита Пресняков

Старший сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, женился на модели Алене Красновой девять лет назад. Последние годы артист с женой жил в США. Однако Америка не принесла им счастья. У них были разные жизненные цели: Никита стремился развивать свою музыкальную карьеру за океаном, в то время как Алена мечтала о яркой жизни в Москве и развитии бизнеса. Решение о разводе оказалось взвешенным и мирным, но оставило неприятный осадок. Никита опубликовал видео, намекая на свои обиды и переживания по поводу расставания с бывшей супругой. Правда, теперь каждый нашел новую любовь.

Михаил Галустян

Казалось, что юморист Михаил Галустян счастлив в браке со своей Викторией. Но в прошлом году стало известно о разводе шоумена. В паре родились две дочери, и супруги часто делились трогательными моментами в социальных сетях. Причиной развода стали эмоциональное выгорание и разные графики. Однако Галустян подчеркнул, что они расстались мирно. Совсем недавно он начал появляться с новой спутницей.

Егор Бероев

Новость о разводе Егора Бероева с Ксенией Алферовой шокировала многих в феврале 2026 года. Тогда аткеры появились на мероприятии, но держались отстраненно. Позднее Бероев сообщил, что их семейные отношения закончились несколько лет назад. Егор утверждает, что уже четыре года живет отдельно, и только недавно в его жизни появилась новая молодая жена. Однако с такими заявлениями не согласна Ксения, которая намекает на то, что супружеская неверность стала одной из причин их разлада. Пара была вместе более двадцати лет вместе. У них есть дочь, и для Ксении крах семьи стал тяжелейшим ударом, в то время как ее бывший супруг уже успел жениться на балерине, которая по возрасту могла бы быть его дочерью.

Андрей Мерзликин

Отношения известного актера Андрея Мерзликина с матерью его четырех детей начались довольно необычно. Долгое время артист не задумывался о создании семьи, но после серьезного ДТП он переосмыслил свою жизнь и стал верующим человеком. Со своей будущей женой, Анной, он познакомился через общих друзей — она работала психологом. В их семье родилось четверо детей, и казалось, что их союз нерушим. Однако прошлым летом, в день семьи, любви и верности, супруги приняли решение о разводе. В прессе ходили слухи о молодой любовнице Андрея, но Анна эти слухи опровергла, отметив, что ее бывший муж — честный и порядочный человек, и не стоит выдумывать то, чего не было.

Марк Богатырев

Марк Богатырев познакомился с актрисой Татьяной Арнтгольц на съемках девять лет назад. Сначала они просто подружились, но вскоре артистка узнала, что Марк попал в больницу, и бросила все дела, чтобы быть с ним. В этот момент они поняли, что между ними больше, чем просто дружба. Шесть лет назад пара сыграла свадьбу, а через год у них родился сын.

На первый взгляд, их брак выглядел успешным, но в прессе периодически появлялись слухи о возможном кризисе в их отношениях. В конце прошлого года стало известно о расставании супругов. Марк опубликовал в соцсетях печальный пост, в котором утверждал, что время расставляет все на свои места, и то, что было близким, становится далеким. По одной из версий, актер стал проводить время с другими девушками, но также существуют мнения, что их отношения были слишком сложными и конфликтными.

Елена Подкаминская

Слухи о проблемах в семье популярной актрисы Елены Подкаминской ходили уже давно. Несколько лет назад звезда сериалов вышла замуж за миллионера и владельца строительной компании Дениса Гущина. Супруги прожили вместе более восьми лет и воспитывали сына и дочку.

Новость о разводе пары удивила многих, и Елена пока предпочитает не комментировать причины своего решения. По одной из версий, в прессе появились слухи о том, что у актрисы завязались отношения с коллегой, но она не подтверждает эти домыслы.