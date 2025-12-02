Меню
Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»

2 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»

Новая возлюбленная оказалась мудрой и влиятельной.

Кто станет второй женой Эртугрула — и будет ли она вообще? Этот вопрос зрители «Воскресшего Эртугрула» задавали с момента смерти Халиме-хатун.

Сюжет долго держал паузу, намекал, уводил в сторону, но ответ оказался прямым и однозначным: место рядом с Эртугрулом заняла Ильбильге Хатун — сильная, воспитанная в традициях степи, дочь Умур-бея.

Без истерик, без борьбы за внимание, без теней прошлого — она вошла в его жизнь тихо, но уверенно, будто всегда должна была там быть.

Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»

Её путь к браку не похож на сказку. Ни стремительной любви, ни мгновенного единства — только уважение, союз, необходимость держать племя и войско на ногах. Она не заменяет Халиме — она продолжает линию, которую Халиме держала до последнего дыхания. Историки спорят, насколько точен образ, а создатели признают: Ильбильге имеет реальный прототип — Ильбильге-хатун, жену Ильтериш-кагана.

Так что ответ прост, но не холоден: Эртугрул женится снова, и его второй женой становится Ильбильге Хатун. Не ради романтики, а ради мира, клана и судьбы, которую он несёт на плечах.

Фото: Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
