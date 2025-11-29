Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают

Он не так часто мелькает в подборках, но по зрительским оценкам уверенно обходит раскрученный дворцовый хит.

Когда речь заходит о турецких исторических сериалах, первым почти всегда называют «Великолепный век» (2011–2014). Между тем у него есть конкурент, которого зрители оценили выше.

Это «Воскресший Эртугрул» (2014). Его рейтинг на «Кинопоиске» — 8,5, тогда как у «Великолепного века» — 8,2. Разница небольшая, но показательна.

История, с которой началась империя

Действие «Воскресшего Эртугрула» разворачивается в годы формирования Османской империи. В центре сюжета — Эртугрул, лидер клана тюрок-огузов и отец Османа I. Именно его походы, союзы и военные решения заложили основу будущего государства.

Сериал последовательно показывает путь от кочевой борьбы за выживание до первых шагов к имперскому масштабу.

Актеры и образ главного героя

Главную роль в сериале исполнил Энгин Алтан. Также в картине сыграли Хюлья Дарджан, Дженгиз Джошкун, Нуреттин Сёнмез, Джелал Ал.

Эртугрул показан не как идеальный герой, а как лидер, которому приходится балансировать между долгом перед кланом, личными выборами и жесткой реальностью времени.

Чем он отличается от «Великолепного века»

В отличие от дворцовых интриг и гаремных конфликтов, «Воскресший Эртугрул» строится вокруг кочевого быта, военных походов и политических союзов племен.

Здесь в кадре меньше роскоши и закулисных игр, но больше прямого противостояния, мужских решений и постоянного движения.

Для многих зрителей такая подача выглядит более честной и интересной.

