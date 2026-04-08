«Лучший сериал по вселенной "Звёздных войн"»: критики поставили истории Дарта Мола 100% на RT

На платформах Disney+ и Hulu состоялся релиз анимационного шоу «Звёздные войны. Дарт Мол: Властелин теней». Первые два эпизода уже находятся в открытом доступе, а следующие серии станут выходить еженедельно вплоть до 4 мая. Проект сразу же завоевал 100-процентный рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes от профессиональных рецензентов.

Сюжет

События разворачиваются после финала «Войн клонов». Мол, выживший после очередного поражения, берёт курс на отдалённую планету, куда ещё не дотянулась рука Империи. Там он планирует вернуть себе влияние в криминальном мире и собрать свежую армию приспешников.

По пути ему попадается юный падаван, утративший веру в Орден джедаев и в собственное предназначение. В этом парне Мол видит потенциал будущего последователя — того, кто окажется способен содействовать ему в его всепоглощающей жажде мести и возвращении утраченной силы.

Отзывы

«Звёздные войны. Дарт Мол: Властелин теней» мгновенно получил 100% свежести от критиков на Rotten Tomatoes и 94% одобрения от зрителей.

Рецензенты в один голос восхищаются визуальной составляющей, мрачной атмосферой и тем, как глубоко раскрыт характер Мола. Сериал называют тёмным, стильным и безупречным с точки зрения графики — достойным наследником лучших анимационных лент франшизы. Публика всецело согласна с экспертами, отдельно выделяя голос Сэма Уитвера, который озвучивает Мола, а также напряжённые боевые сцены в первых двух выпусках.