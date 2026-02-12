Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов

«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов

12 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Служебный роман»

Актриса впечатлена работой с конкретным постановщиком.

За плечами Алисы Фрейндлих — десятки ролей в театре и кино, каждая из которых могла бы стать визитной карточкой любой другой актрисы. Её дар — в удивительной способности быть разной: от ироничной и холодной до ранимой и почти беспомощной, от королевы до учительницы из соседней школы.

С ней работали главные режиссёры страны. Эльдар Рязанов подарил ей роль, которая навсегда закрепилась в народном сознании, — Людмила Прокофьевна в «Служебном романе» могла бы стать стереотипной «сухарём», но Фрейндлих превратила её в живую, трогательную женщину, застрявшую между долгом и желанием быть любимой.

Правда, сейчас лучшим режиссером актриса называет совсем другую фигуру. Она с особой теплотой вспомнила опыт работы с Андреем Тарковским в «Сталкере».

«Я думаю, что он гений. Из того, что мне запомнилось, — как он был готов оставить в фильме мою пробу на роль, где я читаю монолог жены. Потом, правда, выяснилось, что шарфик оказался не тот. Из-за этого переигрывали»,приводит слова Фрейндлих Собака.ru.

Кадр из фильма «Сталкер»

Интересно, что изначально роль жены Сталкера предназначалась вовсе не Фрейндлих. Тарковский видел в кадре свою супругу, Ларису. Но оператор Георгий Рерберг настоял на пробах.

Пригласили Алису Фрейндлих и Марину Неелову. Неелова отпала быстро — слишком юная. А вот Фрейндлих сыграла так, что сравнивать с другими вариантами стало просто бессмысленно. Её проба была настолько сильнее, что режиссёр, вопреки семейным обстоятельствам, принял единственно честное решение.

Лариса Тарковская этого шага не простила. Оператор Рерберг, убедивший мужа взять другую актрису, стал для неё врагом надолго.

Фото: Кадры из фильмов «Сталкер» (1979), «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) Читать дальше 12 февраля 2026
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа» Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа» Читать дальше 9 февраля 2026
Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Считала себя знатоком советского кино, пока не провалилась в этом тесте: угадайте по кадрам, что говорят герои в этих сценах Читать дальше 13 февраля 2026
«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года «Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года Читать дальше 13 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Читать дальше 13 февраля 2026
Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Угадайте советский фильм по кадру с блинами: если не справитесь, то придется к Масленице пересмотреть все эти картины (тест) Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше