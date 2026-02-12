«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов

За плечами Алисы Фрейндлих — десятки ролей в театре и кино, каждая из которых могла бы стать визитной карточкой любой другой актрисы. Её дар — в удивительной способности быть разной: от ироничной и холодной до ранимой и почти беспомощной, от королевы до учительницы из соседней школы.

С ней работали главные режиссёры страны. Эльдар Рязанов подарил ей роль, которая навсегда закрепилась в народном сознании, — Людмила Прокофьевна в «Служебном романе» могла бы стать стереотипной «сухарём», но Фрейндлих превратила её в живую, трогательную женщину, застрявшую между долгом и желанием быть любимой.

Правда, сейчас лучшим режиссером актриса называет совсем другую фигуру. Она с особой теплотой вспомнила опыт работы с Андреем Тарковским в «Сталкере».

«Я думаю, что он гений. Из того, что мне запомнилось, — как он был готов оставить в фильме мою пробу на роль, где я читаю монолог жены. Потом, правда, выяснилось, что шарфик оказался не тот. Из-за этого переигрывали», — приводит слова Фрейндлих Собака.ru.

Интересно, что изначально роль жены Сталкера предназначалась вовсе не Фрейндлих. Тарковский видел в кадре свою супругу, Ларису. Но оператор Георгий Рерберг настоял на пробах.

Пригласили Алису Фрейндлих и Марину Неелову. Неелова отпала быстро — слишком юная. А вот Фрейндлих сыграла так, что сравнивать с другими вариантами стало просто бессмысленно. Её проба была настолько сильнее, что режиссёр, вопреки семейным обстоятельствам, принял единственно честное решение.

Лариса Тарковская этого шага не простила. Оператор Рерберг, убедивший мужа взять другую актрису, стал для неё врагом надолго.