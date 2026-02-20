Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен

Чаще всего Анджелина Джоли ассоциируется с Ларой Крофт или подобными ролями сильных воительниц. Однако за ее плечами немало драматических сильных ролей. Сегодня расскажу о проекте, которой собрал в себя все лучшее: и актерскую игру, и интересный сюжет с сильной героиней.

Про фильм

Сюжет картины «Забирая жизни» сосредоточен на убийце, который на протяжении почти двух десятилетий избегает правосудия, принимая на себя жизни своих жертв. Он использует их имена, кредитные карты, счета и даже платит налоги от их имени.

Детективы, занимающиеся расследованием этого запутанного дела, оказались в тупике. И в итоге дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт. Она найдет преступника весьма необычным способом.

Почему стоит смотреть

Если нравятся триллеры и интересные детективные линии, то, безусловно, фильм нужно посмотреть. Он не похож на другие подобные кинокартины и держит в напряжении до конца.

Помимо Джоли, в фильме играют Итан Хоук и Кифер Сазерленд. Так что, если на вечер планов нет и все сериалы НТВ уже пересмотрены, то рекомендуем.