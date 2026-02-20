Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен

Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен

20 февраля 2026 17:00
Кадр из фильма «Забирая жизни»

В фильме также играют Итан Хоук и Кифер Сазерленд.

Чаще всего Анджелина Джоли ассоциируется с Ларой Крофт или подобными ролями сильных воительниц. Однако за ее плечами немало драматических сильных ролей. Сегодня расскажу о проекте, которой собрал в себя все лучшее: и актерскую игру, и интересный сюжет с сильной героиней.

Про фильм

Сюжет картины «Забирая жизни» сосредоточен на убийце, который на протяжении почти двух десятилетий избегает правосудия, принимая на себя жизни своих жертв. Он использует их имена, кредитные карты, счета и даже платит налоги от их имени.

Детективы, занимающиеся расследованием этого запутанного дела, оказались в тупике. И в итоге дело передают агенту ФБР Иллиане Скотт. Она найдет преступника весьма необычным способом.

Почему стоит смотреть

Если нравятся триллеры и интересные детективные линии, то, безусловно, фильм нужно посмотреть. Он не похож на другие подобные кинокартины и держит в напряжении до конца.

Помимо Джоли, в фильме играют Итан Хоук и Кифер Сазерленд. Так что, если на вечер планов нет и все сериалы НТВ уже пересмотрены, то рекомендуем.

Фото: Кадр из фильма «Забирая жизни»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Каким стал зловещий мальчик из фильма «Омен»: в обычной жизни вовсе не жуткий (фото) Каким стал зловещий мальчик из фильма «Омен»: в обычной жизни вовсе не жуткий (фото) Читать дальше 19 февраля 2026
Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей? Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей? Читать дальше 17 февраля 2026
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда Читать дальше 21 февраля 2026
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Читать дальше 20 февраля 2026
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала» Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала» Читать дальше 20 февраля 2026
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода «Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода Читать дальше 20 февраля 2026
У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть Читать дальше 19 февраля 2026
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Читать дальше 19 февраля 2026
Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше