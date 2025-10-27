«Лучше умру»: перед премьерой «Франкенштейна» на Netflix Гильермо дель Торо объяснил, почему он против ИИ в фильмах

В его работах вы точно не найдете ничего искусственного и ненастоящего.

Гильермо дель Торо снова сказал то, что многие режиссёры думают, но вслух не признаются. В интервью изданию Fresh Air автор «Формы воды» и «Лабиринта Фавна» высказался о применении искусственного интеллекта в кино и назвал его угрозой для искусства.

«Недавно мне написали письмо с вопросом: "Как вы относитесь к искусственному интеллекту?" Я ответил коротко: "Лучше умру". Меня беспокоит не искусственный интеллект, а природная глупость человека. Думаю, именно она стоит за худшими вещами в нашем мире. Но я хотел, чтобы высокомерие Виктора Франкенштейна в моём новом фильме было чем-то похоже на авторов ИИ», — сказал дель Торо.

По словам режиссёра, цифровая точность и механическая холодность нейросетей несовместимы с тем, ради чего он снимает кино. Настоящее искусство, по его убеждению, должно быть несовершенным, с огрехами, сомнениями и живыми эмоциями — только тогда оно по-настоящему человеческое.

Франкенштейн и его создатели

Тема опасного эксперимента и гордыни творца стала центральной в новом проекте дель Торо — фильме «Франкенштейн», который выйдет 7 ноября на Netflix. Режиссёр признаётся, что хотел, чтобы высокомерие Виктора Франкенштейна напоминало современных авторов ИИ — тех, кто не понимает, с чем имеет дело, и играет с огнём.

Против обезличенного искусства

Поставить «Франкенштейна» дель Торо мечтал почти двадцать лет. И лишь после успеха «Пиноккио» и «Кабинета редкостей» Netflix дал зелёный свет.

Судя по всему, грядущая премьера станет для него не просто экранизацией классики, а манифестом против мира, где искусство создают машины. Режиссёр уверен: кино, если оно живое, должно биться сердцем — а не работать по алгоритму.

