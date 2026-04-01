Самые смешные советские комедии актуальны до сих пор: пересматриваем 1 апреля

1 апреля 2026 17:00
Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи»

Эти картины считают шедеврами.

Советские комедии и сегодня смотрятся на одном дыхании — несмотря на то, что многим из них уже перевалило за полвека. Секрет их долголетия прост: режиссёры делали упор не на спецэффекты, а на ярких персонажей с живыми, узнаваемыми чертами и на искромётные диалоги.

Актёрская харизма и тонкий юмор заставляют смеяться зрителей всех поколений, а комичные ситуации не теряют актуальности и сегодня. Если хочется устроить себе хороший вечер, смело включайте старую добрую картину — она подарит тепло, уют и отличное настроение без излишнего пафоса.

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Эта советская кинокомедия вышла на экраны в 1965 году и сразу полюбилась зрителям благодаря запоминающимся героям, попадающим в нелепые передряги, и особенно — местным «антигероям»: Трусу, Балбесу и Бывалому. Благодаря остроумному юмору и блестящей актёрской игре картину в своё время посмотрели миллионы и любят до сих пор.

«Одна из наших лучших комедий. А ведь хороших комедий за всю историю кино совсем немного», — пишут в Сети.

«Бриллиантовая рука»

Советская кинокомедия появилась на экранах в 1968 году. В центре сюжета — обычный советский гражданин Семён Горбунков, отправившийся в морской круиз за границу.

Вскоре герой попадает в поле зрения банды контрабандистов, которые ошибочно принимают его за своего. Чтобы передать ценности, они накладывают ему на руку гипс, внутри которого спрятаны дорогие украшения.

События картины разворачиваются в турецком Стамбуле, но на самом деле съёмки проходили в Баку — столице Азербайджана, который в те годы входил в состав Советского Союза. Так что зрители одной из лучших комедий отечественного кинематографа могут не только насладиться искромётным юмором, но и полюбоваться красотами этого города.

«Один из великолепнейших фильмов нашей эпохи. Каждый русский человек смотрел этот фильм бесконечное количество раз и ещё готов смотреть», — пишут комментаторы.

«Джентльмены удачи»

Эта легендарная советская картина вышла в прокат в 1971 году. В центре сюжета — заведующий детским садом Евгений Трошкин, который внешне — копия опасного преступника по кличке Доцент. Милиция предлагает воспитателю рискованное задание: внедриться в банду и помочь обезвредить её главаря.

«Брутальная крутая комедия, практически Тарантино», «Колоритная картина, и герои симпатичные», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
