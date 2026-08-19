Ливанов посмотрел «Шерлока» от BBC и пришел в ярость — больше всего досталось Кэмбербэтчу: «Рядовые статисты!»

Шерлок Холмс остаётся одним из самых востребованных литературных героев в кино и на телевидении. За разные годы знаменитого сыщика воплощали десятки актёров — от Роберта Дауни-младшего до Бенедикта Кэмбербэтча. В советском и российском кино Холмса играли Николай Волков, Альгимантас Масюлис и Игорь Петренко.

Но для многих зрителей именно Василий Ливанов стал главным экранным Холмсом. Его исполнение настолько полюбилось британской публике, что актёра отметила сама королева Елизавета II.

Как другие Холмсы относятся к Ливанову

Ливанов получил признание и среди актёров, которым также довелось сыграть знаменитого сыщика. Роберт Дауни-младший рассказывал, что неоднократно слышал о советском исполнителе как о лучшем Холмсе, подчёркивая высокий уровень его работы.

Бенедикт Кэмбербэтч тоже не скрывал симпатии к советской версии. Актёры встречались лично, и исполнитель Холмса из сериала BBC признавался, что хорошо знаком с работой Ливанова и высоко её ценит.

Мнение Ливанова

Сам Василий Ливанов куда критичнее относился к современным исполнителям Холмса. В 2017 году, обсуждая четвёртый сезон британского «Шерлока», он довольно жёстко высказался о версии Бенедикта Кэмбербэтча. По мнению актёра, этот образ слишком далёк от героя, созданного Артуром Конан Дойлом.

«Обыкновенные примитивные Холмсы. Рядовые статисты!», — возмутился артист.

Ливанов вообще считал, что многие современные постановки лишь используют имя знаменитого сыщика, практически не сохраняя характер оригинального персонажа. Особенно резко он отзывался о фильмах Гая Ричи, где от классического Холмса, по его мнению, осталось слишком мало.

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