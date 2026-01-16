Меню
Киноафиша Статьи «Эффект "воскового лица"»: пластический хирург объяснил, какие операции делала Мария Горбань – неспроста зрители ее не узнают

«Эффект "воскового лица"»: пластический хирург объяснил, какие операции делала Мария Горбань – неспроста зрители ее не узнают

16 января 2026 17:38
Мария Горбань

Люди давно заметили, что лицо Марии Горбань кажется «искусственным».

После выхода шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ в Сети активно обсуждают внешность Марии Горбань. Часть зрителей называет образ актрисы слишком «искусственным» и «натянутым».

«Киноафиша» попросила пластического хирурга Владимира Плахотина профессионально объяснить, из чего складывается это ощущение.

Эффект не одной процедуры

Эксперт подчёркнул, что подобное впечатление почти никогда не связано с единичным вмешательством. Речь идёт о суммарном эффекте нескольких эстетических решений.

«Если говорить профессионально, эффект «воскового лица» у Марии Горбань складывается не из одной процедуры, а из их сочетания».

Мария Горбань

Где возникает ощущение неестественности

По словам специалиста, ключевая проблема — в дисбалансе мимики. Верхняя треть лица выглядит зафиксированной, тогда как нижняя остаётся активной.

«В первую очередь бросается в глаза верхняя треть лица. Судя по мимике, лоб, зона межбровья и область вокруг глаз находятся под выраженным действием ботулотоксина. Эти зоны практически неподвижны, в то время как нижняя часть лица активно участвует в мимике. Такой дисбаланс всегда считывается зрителем как неестественность: лицо «живёт частями», а не целиком».

Эксперт полагает, что зритель считывает такую разницу мгновенно — лицо начинает восприниматься фрагментарно, а не целостно.

Детали, усиливающие образ

К ощущению искусственности, по словам пластического хирурга, добавляются и другие элементы внешности.

«Дополняют это ощущение выраженно сделанные виниры, так называемые «фарфоровые зубы», а также избыточный объём в губах».

Возможные хирургические вмешательства

Владимир Плахотин отметил, что по визуальным признакам можно предположить ряд операций: работу с веками, височный лифтинг, эндоскопическую подтяжку средней трети лица, ринопластику.

«По отдельности такие вмешательства могут давать хороший омолаживающий эффект, но при их накоплении и активной косметологической поддержке легко перейти грань естественности».

Почему зрители реагируют остро

Эксперт предположил, что отрицательную ракцию публики вызывают не сами по себе эстетические вмешательства, которыми сейчас никого не удивишь, а утрата живости лица у актрисы.

«Главная причина негативной реакции зрителей — не сам факт вмешательств, а потеря живой мимики и гармонии лица. Когда лицо перестаёт передавать эмоции целостно, оно начинает восприниматься как «маска». А ведь истинная привлекательность — это не идеальная гладкость, а здоровая, естественная подвижность и баланс».

Как отметил собеседник «Киноафиши», именно мимика остаётся главным маркером доверия для зрителя — даже в развлекательном формате.

Вам будет интересно:«Полный набор»: пластический хирург разоблачил Зудину, которая утверждает, что не делала операции

Фото: Кадр из фильма "Беляковы в отпуске" (2024), шоу ТНТ "Выжить в Самарканде" (2026)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
