Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор

Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор

22 февраля 2026 20:04
Кадр из мультсериала «Три кота»

Вероятно судьба человечества была незавидной. 

Мультсериал «Три кота» сумел покорить не только российских зрителей, но и детскую аудиторию по всему миру. Секрет успеха оказался прост: понятные сюжеты, запоминающаяся музыка и яркие персонажи, в которых малыши легко узнают себя.

Карамелька, Коржик и Компот ведут себя как самые обычные дети — шалят, ссорятся, мирятся и познают мир, поэтому так быстро становятся родными. Взрослые же зрители оценили другой аспект — невероятно продуманный мир, в котором живут герои.

Город Котополис проработан до мелочей, и у некоторых фанатов даже возникла теория, что раньше на этом месте обитали люди.

Люди в «Трех котах»

Внимательные зрители нашли в «Трех котах» немало деталей, указывающих на то, что мир людей и кошачий мир тесно переплетены. В 59-й серии «Сокровища Египта» мама котят упоминает, что древние египтяне с особым почтением относились к кошкам.

Эта фраза стала для многих намеком: когда-то на Земле жили люди, но потом они исчезли, оставив после себя лишь руины и воспоминания.

Еще больше пищи для размышлений дала 109-я серия «Экскурсия». Автор Дзен-канала «Мультайны» предположил, что Котополис был основан на месте Рима. В этой серии котята отправляются на экскурсию и попадают в город, подозрительно похожий на итальянскую столицу.

Вот только достопримечательности они осматривают в полном одиночестве — вокруг ни души, а Колизей окружен руинами, словно древняя цивилизация давно покинула эти места.

Инопланетяне в «Трех котах»

Еще одна любопытная теория родилась благодаря увлечению второстепенного персонажа — кота Гони, который просто обожает космическую тематику. Автор канала «Мультайны» развил эту деталь до масштабов настоящей фантастической драмы.

Кадр из мультсериала «Три кота»

«Когда-то инопланетяне наделили обычных кошек разумом, и те, обретя сознание, не захотели оставаться в подчинении у людей. Началась война, в которой человеческая цивилизация пала, а коты захватили власть над миром», — заявил автор.

В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что основателем Котополиса считается некий загадочный Черный кот — вероятно, далекий предок Гони, стоявший у истоков новой эры. Если вдуматься, эта теория превращает безобидный детский мультфильм в историю о восстании.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать Читать дальше 20 февраля 2026
Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше Читать дальше 20 февраля 2026
Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Читать дальше 23 февраля 2026
Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Читать дальше 23 февраля 2026
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Читать дальше 22 февраля 2026
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут) Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут) Читать дальше 22 февраля 2026
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Читать дальше 22 февраля 2026
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше