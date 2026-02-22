Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор

Мультсериал «Три кота» сумел покорить не только российских зрителей, но и детскую аудиторию по всему миру. Секрет успеха оказался прост: понятные сюжеты, запоминающаяся музыка и яркие персонажи, в которых малыши легко узнают себя.

Карамелька, Коржик и Компот ведут себя как самые обычные дети — шалят, ссорятся, мирятся и познают мир, поэтому так быстро становятся родными. Взрослые же зрители оценили другой аспект — невероятно продуманный мир, в котором живут герои.

Город Котополис проработан до мелочей, и у некоторых фанатов даже возникла теория, что раньше на этом месте обитали люди.

Люди в «Трех котах»

Внимательные зрители нашли в «Трех котах» немало деталей, указывающих на то, что мир людей и кошачий мир тесно переплетены. В 59-й серии «Сокровища Египта» мама котят упоминает, что древние египтяне с особым почтением относились к кошкам.

Эта фраза стала для многих намеком: когда-то на Земле жили люди, но потом они исчезли, оставив после себя лишь руины и воспоминания.

Еще больше пищи для размышлений дала 109-я серия «Экскурсия». Автор Дзен-канала «Мультайны» предположил, что Котополис был основан на месте Рима. В этой серии котята отправляются на экскурсию и попадают в город, подозрительно похожий на итальянскую столицу.

Вот только достопримечательности они осматривают в полном одиночестве — вокруг ни души, а Колизей окружен руинами, словно древняя цивилизация давно покинула эти места.

Инопланетяне в «Трех котах»

Еще одна любопытная теория родилась благодаря увлечению второстепенного персонажа — кота Гони, который просто обожает космическую тематику. Автор канала «Мультайны» развил эту деталь до масштабов настоящей фантастической драмы.

«Когда-то инопланетяне наделили обычных кошек разумом, и те, обретя сознание, не захотели оставаться в подчинении у людей. Началась война, в которой человеческая цивилизация пала, а коты захватили власть над миром», — заявил автор.

В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что основателем Котополиса считается некий загадочный Черный кот — вероятно, далекий предок Гони, стоявший у истоков новой эры. Если вдуматься, эта теория превращает безобидный детский мультфильм в историю о восстании.