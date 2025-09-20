Меню
Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов

20 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Внешне этот хищник не кажется опасным.

В «Чужом: Земля» появление Оцеллуса стало для фанатов шоком — наконец-то во вселенной появился противник, который способен бросить вызов даже ксеноморфам. Так кто же он такой?

Монстр с глазом вместо головы

Оцеллус (он же Вид-64) — кальмарообразное существо с одним огромным глазом. В сериале он сразу показан не как «милый непонятый зверёк», а как хитрый и опасный хищник.

Его «поведение» с самого начала настораживает: он не предупреждает людей об угрозах, а отвлекает их или заманивает в ловушки. В эпизоде с Чибузой именно из-за него клещ успевает выскользнуть из контейнера.

Опасность даже для Чужих

Кульминация — сцена схватки с ксеноморфом. Впервые во франшизе мы видим, что Чужой может отступить: Оцеллус вцепился ему в шею и заставил корчиться в отвращении. Это переворачивает привычную иерархию: ксеноморфы уже не единственные высшие хищники.

Символика и метафоры

Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Оцеллус паразитирует, вселяется в чужие тела и использует их без колебаний. Но при этом в сериале есть намёк: долгие годы он был «под куполом», в банке, словно загнанное существо, которому люди не оставили выбора. Поэтому он выглядит не столько злодеем, сколько жертвой, которая озлобилась и ищет выход.

Почему он важен для франшизы

Дизайн Оцеллуса будто отсылает к научной фантастике 50-х и фильмам категории B: глаз, щупальца, странные звуки. Но главное — его интеллект. Он не убегает, он действует осознанно и стратегически.

Благодаря ему «Чужой: Земля» впервые за долгое время напомнил зрителям: в галактике может быть нечто страшнее и умнее ксеноморфов.

Оцеллус стал символом перемен — монстром, который способен сломать привычные правила игры во вселенной «Чужого», передает дзен-канал KINOTODAY.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
