Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана

Главное, не расстраивайтесь, если выпадет «во дворце вам будут не рады».

Вы смотрели «Великолепный век» и уверены, что в гареме Сулеймана прожили бы дольше Махидевран, а до сердца султана добрались бы быстрее Хюррем? Пора это проверить.

Но будьте осторожны: дворец Топкапы — это не только про роскошные покои и красивые наряды. Это поле битвы, где каждый шаг может вознести вас к трону или сбросить в бездну.

Чтобы стать фавориткой, недостаточно одной лишь красоты. Нужен холодный ум, умение чувствовать чужие слабости, предугадывать заговоры и находить союзников в самых неожиданных местах.

Сможете ли вы разгадать скрытый смысл в словах валиде? Поймёте, какую просьбу лучше не выполнять для евнуха? Сумеете ли выстоять под взглядом соперницы, в чьих глазах читается смертельная угроза?

Наш тест — это пять ситуаций, в которых придётся сделать выбор. От вашего решения зависит, станете ли вы новой легендой гарема, затеряетесь в толпе наложниц или покинете дворец раньше, чем успеете разглядеть султана.

Готовы ли вы рискнуть? Пройдите тест и узнайте свою судьбу в жестокой игре за сердце Сулеймана. И не расстраивайтесь, если до никяха так и не дойдет.