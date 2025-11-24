Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948)

Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948)

24 ноября 2025 07:29
Кадр из фильма «Сумерки»

Как сага разошлась по миру и какие части собрали больше всех.

Небольшой город под вечным дождём давно стал символом той самой эстетики, что подняла «Сумерки» до уровня мирового феномена. Вампирская сага, начавшаяся как подростковая мелодрама, обернулась франшизой с миллиардными сборами.

И если расставлять фильмы по кассе — от слабейшего к абсолютному чемпиону — картина выходит совсем не такой очевидной. Готовы?

5. «Сумерки» (2008)

$410 785 270

Старт франшизы получился камерным и сыроватым, но попал в нерв эпохи. Белла и Эдвард — история о притяжении, снятая почти вручную. Маленький бюджет не помешал фильму стать огромным хитом.

4. «Затмение» (2010)

$698 513 085

Больше экшена, больше драмы, больше треугольника. Слэйд сделал самую динамичную часть, а зрители обеспечили кассу почти в $700 млн.

3. «Новолуние» (2009)

$711 048 123

Фильм, где Эдварда почти нет, но эмоций — через край. Белла падает в пустоту, Джейкоб растёт в оборотня, фанаты сходят с ума, а мировые сборы приближаются к $1 млрд.

2. «Рассвет: Часть 1» (2011)

$712 205 856

Свадьба, беременность, ужас, зрелость — полуфинал получился неожиданно телесным и тревожным. И собрал даже больше, чем «Новолуние», пишет Dailypeople.

1. «Рассвет: Часть 2» (2012)

$848 593 948

Кульминация, где Белла просыпается другим существом, а Вольтури идут войной. Финальная битва стала квинтэссенцией всей саги — мощной, громкой, закрывающей эпоху.

«Сумерки» давно перестали быть просто кино. Это код поколения с Tumblr и Muse в наушниках. История, над которой смеются, которую цитируют и к которой всё равно возвращаются — как к первому сильному чувству, от которого невозможно отмахнуться.

Читайте также: Будет ли шестая часть вампирской саги «Сумерки»? Шанс есть, но только при одном условии

Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке Читать дальше 25 ноября 2025
Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Читать дальше 25 ноября 2025
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые Читать дальше 25 ноября 2025
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Читать дальше 23 ноября 2025
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» Читать дальше 23 ноября 2025
Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше