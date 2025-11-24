Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948)

Небольшой город под вечным дождём давно стал символом той самой эстетики, что подняла «Сумерки» до уровня мирового феномена. Вампирская сага, начавшаяся как подростковая мелодрама, обернулась франшизой с миллиардными сборами.
И если расставлять фильмы по кассе — от слабейшего к абсолютному чемпиону — картина выходит совсем не такой очевидной. Готовы?
5. «Сумерки» (2008)
$410 785 270
Старт франшизы получился камерным и сыроватым, но попал в нерв эпохи. Белла и Эдвард — история о притяжении, снятая почти вручную. Маленький бюджет не помешал фильму стать огромным хитом.
4. «Затмение» (2010)
$698 513 085
Больше экшена, больше драмы, больше треугольника. Слэйд сделал самую динамичную часть, а зрители обеспечили кассу почти в $700 млн.
3. «Новолуние» (2009)
$711 048 123
Фильм, где Эдварда почти нет, но эмоций — через край. Белла падает в пустоту, Джейкоб растёт в оборотня, фанаты сходят с ума, а мировые сборы приближаются к $1 млрд.
2. «Рассвет: Часть 1» (2011)
$712 205 856
Свадьба, беременность, ужас, зрелость — полуфинал получился неожиданно телесным и тревожным. И собрал даже больше, чем «Новолуние», пишет Dailypeople.
1. «Рассвет: Часть 2» (2012)
$848 593 948
Кульминация, где Белла просыпается другим существом, а Вольтури идут войной. Финальная битва стала квинтэссенцией всей саги — мощной, громкой, закрывающей эпоху.
«Сумерки» давно перестали быть просто кино. Это код поколения с Tumblr и Muse в наушниках. История, над которой смеются, которую цитируют и к которой всё равно возвращаются — как к первому сильному чувству, от которого невозможно отмахнуться.
