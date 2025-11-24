Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948)

Как сага разошлась по миру и какие части собрали больше всех.

Небольшой город под вечным дождём давно стал символом той самой эстетики, что подняла «Сумерки» до уровня мирового феномена. Вампирская сага, начавшаяся как подростковая мелодрама, обернулась франшизой с миллиардными сборами.

И если расставлять фильмы по кассе — от слабейшего к абсолютному чемпиону — картина выходит совсем не такой очевидной. Готовы?

5. «Сумерки» (2008)

$410 785 270

Старт франшизы получился камерным и сыроватым, но попал в нерв эпохи. Белла и Эдвард — история о притяжении, снятая почти вручную. Маленький бюджет не помешал фильму стать огромным хитом.

4. «Затмение» (2010)

$698 513 085

Больше экшена, больше драмы, больше треугольника. Слэйд сделал самую динамичную часть, а зрители обеспечили кассу почти в $700 млн.

3. «Новолуние» (2009)

$711 048 123

Фильм, где Эдварда почти нет, но эмоций — через край. Белла падает в пустоту, Джейкоб растёт в оборотня, фанаты сходят с ума, а мировые сборы приближаются к $1 млрд.

2. «Рассвет: Часть 1» (2011)

$712 205 856

Свадьба, беременность, ужас, зрелость — полуфинал получился неожиданно телесным и тревожным. И собрал даже больше, чем «Новолуние», пишет Dailypeople.

1. «Рассвет: Часть 2» (2012)

$848 593 948

Кульминация, где Белла просыпается другим существом, а Вольтури идут войной. Финальная битва стала квинтэссенцией всей саги — мощной, громкой, закрывающей эпоху.

«Сумерки» давно перестали быть просто кино. Это код поколения с Tumblr и Muse в наушниках. История, над которой смеются, которую цитируют и к которой всё равно возвращаются — как к первому сильному чувству, от которого невозможно отмахнуться.

Читайте также: Будет ли шестая часть вампирской саги «Сумерки»? Шанс есть, но только при одном условии