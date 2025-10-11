Меню
Киноафиша Статьи Будет ли шестая часть вампирской саги «Сумерки»? Шанс есть, но только при одном условии

11 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Поклонники хотели бы узнать, что будет дальше.

Прошло уже больше десяти лет с момента, как на экраны вышла последняя часть вампирской саги — «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012). С тех пор фанаты мечтают о возвращении Беллы, Эдварда и Ренесми, но новости о «Сумерках 6» так и не появились. Что известно на данный момент — и есть ли шанс снова увидеть закат над Форксом?

Почему продолжения нет

Серия «Сумерек» завершилась логично и красиво — финал поставил точку в истории Беллы и Эдварда. После выхода пятого фильма Lionsgate официально не анонсировала новых проектов, а актёры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт ушли в совершенно другое кино.

Оба давно перестали ассоциироваться с подростковой франшизой: Паттинсон стал новым Бэтменом, а Стюарт получила номинацию на «Оскар» за «Спенсер».

При этом интерес к «Сумеркам» не угасает — в соцсетях регулярно всплывают фанатские постеры и слухи о перезапуске. Но пока что официальных подтверждений шестого фильма нет.

Всё зависит от Стефани Майер

Ещё в 2016 году глава Lionsgate Патрик Вахсбергер признался: студия готова продолжить историю, если Стефани Майер захочет написать новую часть.

«Это возможно. Всё зависит от Стефани. Если она расскажет новую историю, мы её поддержим», — говорил он.

В 2020 году писательница действительно вернулась во вселенную — с романом «Солнце полуночи», где события первой книги показаны глазами Эдварда. Фанаты надеялись, что именно его экранизируют, но пока Майер не заявляла о планах сотрудничества с киностудией.

Возможен ли перезапуск?

В Голливуде уже не раз возвращались к культовым сагам. После успеха сериалов по мотивам «Гарри Поттера» и «Голодных игр» новые «Сумерки» вполне могут появиться — возможно, в виде ремейка или спин-оффа. К примеру, сюжет о Ренесми, дочери Беллы и Эдварда, мог бы стать естественным продолжением истории.

Пока же «Сумерки 6» — это лишь мечта фанатов, а не реальный проект. Но если автор вселенной решит вернуться, Lionsgate, по их же словам, «откроет двери в Форкс снова».

Анастасия Луковникова
