Кто сказал? Угадайте, какому герою принадлежит цитата из культовых фильмов СССР (тест)

Советские фильмы не утратили свою популярность даже спустя многие десятилетия. Большинство цитат стали крылатыми и они актуальны до сих пор, ведь именно их нередко многие используют для описания различных жизненных ситуаций. Мы предлагаем вам пройти увлекательный тест. В нем будут цитаты из культовых произведений СССР, а вам нужно угадать, кому она принадлежит.