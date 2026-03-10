Меню
Киноафиша Статьи Кто сказал? Угадайте, какому герою принадлежит цитата из культовых фильмов СССР (тест)

Кто сказал? Угадайте, какому герою принадлежит цитата из культовых фильмов СССР (тест)

10 марта 2026 10:52
Кадр из фильма «Служебный роман»

Проверьте свои знания советских киношедевров.

Советские фильмы не утратили свою популярность даже спустя многие десятилетия. Большинство цитат стали крылатыми и они актуальны до сих пор, ведь именно их нередко многие используют для описания различных жизненных ситуаций. Мы предлагаем вам пройти увлекательный тест. В нем будут цитаты из культовых произведений СССР, а вам нужно угадать, кому она принадлежит.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
