Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду

10 апреля 2026 13:46
Кадр из фильма «Хоббит: Битва Пяти Воинств»

У режиссера было свое видение этой схватки.

В галерее героев эпической саги «Властелин колец» Галадриэль стоит особняком, значительно превосходя многих соратников по своему величию. Как в оригинальных романах Джона Р. Р. Толкина, так и в экранизациях можно встретить множество впечатляющих сцен с её участием.

Хранительница Лориэна на протяжении всей трилогии незримо присутствует рядом со зрителем: именно её голос звучит за кадром, погружая аудиторию в детали происходящего. Сам создатель Средиземья характеризовал Галадриэль как одно из величайших и прекраснейших существ, когда-либо населявших этот мир.

И всё же многих поклонников до сих пор тревожит вопрос: кто на самом деле сильнее — эльфийская владычица или Тёмный властелин Саурон?

Разница между книгой и фильмом

В литературном первоисточнике «Хоббита» безоговорочное первенство по могуществу принадлежит Саурону. Однако в киноверсии эльфийка оказывается вполне достойной соперницей.

Её народ от природы миролюбив, поэтому Галадриэль практически никогда не задействует свои таланты в полную силу. Другие представители эльфов — к примеру, Элронд — до конца не понимают, каким потенциалом на самом деле обладают. Но Галадриэль явно не из их числа.

Сила героини

В битве Пяти Воинств она одной лишь мыслью разрывает орка на куски. А когда встаёт задача спасти раненого Гэндальфа, прибегает к действенным исцеляющим заклинаниям.

Все эти эпизоды наталкивают на мысль, что в «Хоббите» Галадриэль, вероятно, даже превосходит Саурона — особенно если учесть, что в тот временной период Тёмный властелин находится в ослабленной форме.

Как бы то ни было, доподлинно узнать это нам не удастся. Однако одно остаётся бесспорным: силу Галадриэль невозможно переоценить, а противостоять ей практически нереально.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014)
Светлана Левкина
