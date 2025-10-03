Меню
Киноафиша Статьи Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один

Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один

3 октября 2025 11:21
Кадр из мультфильма «Убийца демонов: Бесконечный замок»

Судьба истребителей сложилась по-разному.

В аниме «Убийца демонов: Бесконечный замок» ключевым моментом становится финальный отбор. Именно здесь Танджиро проходит суровую проверку на прочность — семь ночей в заточении с демонами. Перед этим он усиленно тренируется с помощью Сабито и Макомо.

Во время испытания герой сталкивается с могущественным демоном, который питает личную ненависть к Саконджи и обнаруживает между ними особую связь.

Финальный отбор стал судьбоносным событием для многих будущих истребителей. Кроме Танджиро, испытание успешно прошли Канао Цуюри и Дзэницу Агацума.

Особняком стоит история Иноске Хашибира — о его участии известно лишь из краткого упоминания Оякаты в сцене, когда он узнал результаты.

Интересно сложилась судьба Аой Кандзаки. Хотя она освоила Дыхание Воды и прошла отбор, девушка предпочла остаться в поместье Бабочки, посвятив себя исцелению раненых.

А вот Мицури Кандзоджи показала невероятный талант — ей потребовалось всего полгода подготовки, чтобы преодолеть это сложнейшее испытание.

Ранее портал «Киноафиша» писал про моменты в «Бесконечной крепости», которые удивили тех, кто читал мангу.

Фото: Кадр из мультфильма «Убийца демонов: Бесконечный замок» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
