Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один

В аниме «Убийца демонов: Бесконечный замок» ключевым моментом становится финальный отбор. Именно здесь Танджиро проходит суровую проверку на прочность — семь ночей в заточении с демонами. Перед этим он усиленно тренируется с помощью Сабито и Макомо.

Во время испытания герой сталкивается с могущественным демоном, который питает личную ненависть к Саконджи и обнаруживает между ними особую связь.

Финальный отбор стал судьбоносным событием для многих будущих истребителей. Кроме Танджиро, испытание успешно прошли Канао Цуюри и Дзэницу Агацума.

Особняком стоит история Иноске Хашибира — о его участии известно лишь из краткого упоминания Оякаты в сцене, когда он узнал результаты.

Интересно сложилась судьба Аой Кандзаки. Хотя она освоила Дыхание Воды и прошла отбор, девушка предпочла остаться в поместье Бабочки, посвятив себя исцелению раненых.

А вот Мицури Кандзоджи показала невероятный талант — ей потребовалось всего полгода подготовки, чтобы преодолеть это сложнейшее испытание.

