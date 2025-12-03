Кто озвучивает Кощея в «Волшебном участке»? Имя, которое объясняет, почему злодей получился таким мощным

Второй сезон «Волшебного участка» стартовал с отличных результатов: зрители снова вернулись к приключениям Лёхи, Зайца и всей сказочной братии, обсуждают каждую серию и уже ждут продолжения.

Но на фоне новых локаций, повышенных ставок и возвращения главного злодея многие даже не догадываются, кто на самом деле говорит голосом Кощея.

Голос, который делает Кощея опаснее

Темный, хищный и идеально выверенный — именно таким звучит Кощей во втором сезоне. Эту роль озвучил Евгений Ткачук. Его интонации стали почти отдельным персонажем: спокойные, ледяные, но с таким давлением, что зрителю достаточно одной фразы, чтобы понять — Бессмертный рядом.

Создатели напоминают: «После стратегического поражения Кощей завладел телом Василисы Поповой, заточив душу той где-то между мирами».

И голос Ткачука работает на весь этот сюжет — делает Кощея не просто врагом, а настоящей тенью второго сезона.

Почему зрители так впечатлены

Во втором сезоне уровень угрозы вырос: команда Михалыча приезжает в Петербург, где загадочно погиб весь местный состав ОБСП. И чем сильнее нарастает напряжение, тем ярче звучит голос Кощея — холодно, уверенно, почти торжественно.

Да, за Кощеем стоит Евгений Ткачук. Его голос — это то, что превращает сказочного злодея в полноценный магнит сезона. И теперь, когда зрители узнали правду, смотреть на Бессмертного стало только интереснее.

