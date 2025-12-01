Меню
Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка»

1 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Финал намечен на 25 декабря.

Если вы уже включили «Волшебный участок» «на пробу» и внезапно досмотрели до четвертой серии, то дальше возникает только один вопрос: когда же выйдут остальные четыре?

Второй сезон стартовал 6 ноября, половина эпизодов уже на платформе Okko, и сюжет уверенно раскручивает петлю вокруг героев.

В чем сила нового сезона

Бывший оперативник снова пытается стать опекуном восьмилетней девочки, но путь к спокойствию закрыт. В Петербурге исчезает начальник местного ОБСП, Василису похищает Кощей, и волшебный участок, кажется, рухнул вместе со всеми, кто там работал. Герой возвращается в службу не по желанию, а по необходимости — иначе правда так и останется в тумане Невы.

Волшебный Петербург без глянца

В сказочный город отправляются Попов, Михалыч, Заяц, Краснова, Лена и Гном. На улицах их встречает Мерлин, говорящий пес Палыч, Хозяйка Медной горы, Купидон, русалка, Голем, оживший Карлсон, Гриб Серега, Огневушка, Тролль и десятки иных существ, будто сошедших с детских иллюстраций, но разыгранных по взрослым правилам. Атмосфера смешивает юмор, опасность и теплоту, включая зрителя в игру без пауз.

Когда выйдут остальные четыре серии

Оставшиеся эпизоды появятся по четвергам.

  • Пятая серия выйдет 4 декабря,
  • шестая — 11 декабря,
  • седьмая — 18 декабря,
  • финал сезона ждёт зрителей 25 декабря.

Финальный аккорд близко, и если первые серии были разогревом, то вторая половина сезона обещает добавить скорости и ставки. Для тех, кто уже втянулся — декабрь будет долгим.

Фото: Кадр из сериала «Волшебный участок»
Екатерина Адамова
