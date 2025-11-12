Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

12 ноября 2025 18:00
Кадр из сериала «Трасса»

Почему доброе лицо оказалось маской чудовища и как правда разрушила иллюзии о спасителях.

Кто на самом деле убийца в сериале «Трасса» — и почему зрители не сразу поняли, кто чудовище под маской героя? Сначала кажется, что следователь Бараева (Анна Михалкова) расследует два не связанных между собой дела — подросток расстрелял родителей, а дочь судьи бесследно исчезла.

Но чем глубже она копает, тем явственнее проступает общий след — трасса, где десятилетиями пропадают девушки, и молчаливая стена безразличия вокруг.

Сериал мастерски играет с восприятием. Зрителя заставляют подозревать всех: полицейских, судью, соседей, даже саму Виту. Но правда оказывается куда мрачнее — монстр скрывается на стороне тех, кто помогает искать.

Главный злодей — Андрей Тиль (Семён Серзин), харизматичный руководитель волонтёрского поискового отряда «Ангел». Он вызывал доверие, говорил правильные слова, участвовал в поисках пропавших. А на деле именно он стоял за похищениями и убийствами — продавал девушек в рабство, пользуясь статусом спасателя.

И в последней серии открывается страшная деталь: Тиль — биологический отец Киры, приёмной дочери судьи Незнамовой. В юности он изнасиловал мать девочки, а потом вернулся, чтобы забрать «своё».

Так «Трасса» превращается не просто в историю о преступлении, а в холодный срез общества, где зло может носить форму спасителя — и улыбаться, пока ищет очередную жертву.

Читайте также: Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать «Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать Читать дальше 12 ноября 2025
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? 2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет? Читать дальше 10 ноября 2025
«Есть моменты, которые лучше промотать»: зрители до сих пор не могут отойти от 2 сезона «Лихих» — все, вроде, круто, но есть оно «но» «Есть моменты, которые лучше промотать»: зрители до сих пор не могут отойти от 2 сезона «Лихих» — все, вроде, круто, но есть оно «но» Читать дальше 9 ноября 2025
«Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий «Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий Читать дальше 8 ноября 2025
НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора» НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора» Читать дальше 12 ноября 2025
Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова? Читавшие «Мастера и Маргариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова? Читать дальше 12 ноября 2025
Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро Читать дальше 12 ноября 2025
509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney 509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney Читать дальше 12 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше