Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

Почему доброе лицо оказалось маской чудовища и как правда разрушила иллюзии о спасителях.

Кто на самом деле убийца в сериале «Трасса» — и почему зрители не сразу поняли, кто чудовище под маской героя? Сначала кажется, что следователь Бараева (Анна Михалкова) расследует два не связанных между собой дела — подросток расстрелял родителей, а дочь судьи бесследно исчезла.

Но чем глубже она копает, тем явственнее проступает общий след — трасса, где десятилетиями пропадают девушки, и молчаливая стена безразличия вокруг.

Сериал мастерски играет с восприятием. Зрителя заставляют подозревать всех: полицейских, судью, соседей, даже саму Виту. Но правда оказывается куда мрачнее — монстр скрывается на стороне тех, кто помогает искать.

Главный злодей — Андрей Тиль (Семён Серзин), харизматичный руководитель волонтёрского поискового отряда «Ангел». Он вызывал доверие, говорил правильные слова, участвовал в поисках пропавших. А на деле именно он стоял за похищениями и убийствами — продавал девушек в рабство, пользуясь статусом спасателя.

И в последней серии открывается страшная деталь: Тиль — биологический отец Киры, приёмной дочери судьи Незнамовой. В юности он изнасиловал мать девочки, а потом вернулся, чтобы забрать «своё».

Так «Трасса» превращается не просто в историю о преступлении, а в холодный срез общества, где зло может носить форму спасителя — и улыбаться, пока ищет очередную жертву.

Читайте также: Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк